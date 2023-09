Ganancias de bancos crecen 25% hasta agosto y suman US$ 390 millones

Las entidades bancarias consolidan un buen resultado en esta parte del año, considerando las cifras de las ganancias que obtuvieron al octavo mes, de G. 2.721.825 millones (US$ 390 millones al cambio actual). Según dichos resultados, se puede observar cómo el negocio financiero está sintiendo los efectos de la reactivación económica y recupero en sectores claves, como son la agricultura y la ganadería.

De acuerdo con los datos del boletín de bancos, las ganancias de las intermediarias al octavo mes superan en 25% a las utilidades alcanzadas en igual periodo del 2022.

Los bancos que más ganaron

El reporte del BCP detalla que los bancos con mayor rentabilidad entre enero y agosto del presente año fueron: Itaú, con G. 782.157 millones (US$ 109 millones); le siguen el banco Continental, con G. 512.954 millones (US$ 71 millones); el Banco Nacional de Fomento, con G. 328.854 millones (US$ 46 millones), GNB Paraguay con G. 291.805 millones (US$ 40 millones), entre otros.

Las ganancias de los bancos provienen de los intereses que ganan por su participación en Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del BCP, colocación de préstamos y otros instrumentos financieros, comisiones y demás actividades del negocio.