PGN 2024: ministra de Salud insiste en mejorar la calidad de gastos

En la ronda de presentaciones de los presupuestos donde autoridades defienden lo que plantean y responden a consultas de senadores y diputados, esta tarde, también fue el turno de María Teresa Barán, ministra de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Tras su paso ante la Comisión Bicameral de Presupuesto General de la Nación, Barán explicó que vino a defender prácticamente el mismo presupuesto del actual año. “Lo que buscamos con el equipo de salud es una mejor calidad del gasto.

Lo que se tiene previsto son G. 1.097 millones para el 2024. La cifra es muy similar a la del 2023.

Lea más: Inauguran nueva Unidad de Salud Familiar construida en 5 semanas por organización francesa

La manera en que busca tener calidad del gasto en Salud

La ministra destacó las principales inversiones. Citó la construcción de locales de Unidad de Salud Familiar (USF) “para que sea el primer acceso a la salud, con la informatización en todos los niveles”.

Agregó que el sistema actual está fragmentado y segmentado, por lo que el Estado quiere que la red funcione, desde las USF, luego con los hospitales locales y luego en otras áreas. “Queremos un sistema único de salud”, resaltó.

Auditoría sobre deudas con farmacéuticas prosigue

Con relación a los U$S 300 millones que el gobierno le debe a las farmacéuticas, existe una auditoría de la deuda que a empezó.

“Vamos a pagar las deudas, pero no significa que no vamos a auditar a cada una de ellas. Queremos sentarnos a negociar para disminuir precios de medicamentos”, indicó. Puntualizó que si la compra internacional significa mejores medicamentos y baratos, “por qué no hacerlo”.

Prevé además, nuevos vínculos para personal de blanco para el futuro hospital de Coronel Oviedo, que se habilitaría próximamente.