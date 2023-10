Ganancias de los bancos suman US$ 422 millones

Según dichos resultados, se puede observar cómo el negocio financiero está sintiendo los efectos de la reactivación económica y recupero en sectores claves, como son la agricultura y la ganadería.

De acuerdo con los datos del boletín de bancos, las ganancias de las intermediarias al noveno mes del año superan en 28% a las utilidades alcanzadas en igual periodo del 2022, cuando sus utilidades alcanzaron G. 2,411 billones (US$ 330 millones)

Las ganancias de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del BCP, comisiones por préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados.

Los que más ganan

De acuerdo con los registros del BCP, los bancos con mayor rentabilidad entre enero y setiembre del presente año fueron: Itaú, con G. 843.837 millones (US$ 115 millones); le siguen el banco Continental, con G. 620.013 millones (US$ 85 millones); el BNF, con G. 349.425 millones (US$ 48 millones), GNB G. 325.407 millones (US$ 45 millones), Atlas G. 215.941 millones (US$ 30 millones).

De acuerdo con los datos del BCP, la cartera de créditos registró un crecimiento del 11% en septiembre con relación al mismo mes pero del año anterior y los presamos acumularon un valor de G. 134,4 billones a septiembre.