Tasa de ocupación laboral mejoró levemente en tercer trimestre del año, según el INE

El INE dio a conocer ayer los principales resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC 2023) correspondiente al tercer trimestre del presente año (julio, agosto y setiembre), que incluye los indicadores del mercado laboral.

Los datos fueron expuestos a través de una conferencia virtual llevada a cabo por el director del INE, Iván Ojeda, y sus principales colaboradores, así también fue puesto a consideración de la ciudadanía a través de la página web de la institución.

El informe explica que de las 70.150 personas que ingresaron al mercado de trabajo entre los meses de julio y setiembre de este año, 69.371 encontraron un empleo, principalmente como asalariado en el sector privado, a diferencia de lo ocurrido en el sector público donde hubo una reducción de 18.000 comparando con el mismo periodo del año anterior y unos 29.000 menos con relación al trimestre anterior.

Lea más: INE reporta mejoras en índice de pobreza multidimensional que afecta al 17,66% de la población

Añade, que la tasa de desocupación se mantuvo en 6%, sin variaciones significativas, afectando a alrededor de 183.569 persona (las que no trabajaron ni 1 hora en una actividad económica, estaban disponibles para trabajar y buscaron activamente trabajo); en tanto la subocupación presentó en el tercer trimestre una tasa mínima histórica de 2,7%, lo que significa que las personas se emplearon más horas de trabajo.

En términos absolutos, significa que en el tercer trimestre del 2023 hubo 68.754 menos subocupados en el país con relación al mismo periodo del año 2022, afirma el INE.

Fuerza de trabajo registra un aumento de 70.150

El informe señala que la tasa de la fuerza de trabajo en el tercer trimestre del presente ejercicio a nivel nacional fue de 70,8% (3.083.562 personas), que comparado con el mismo periodo del año 2022 (69,8%), tuvo una diferencia positiva de 1,0 punto porcentual y en términos de cantidad absoluta significó un aumento de 70.150 personas aproximadamente.

“Por área de residencia, se verificó que los aumentos se registraron principalmente en áreas urbanas, producto del incremento de la tasa de la fuerza de trabajo masculina”, agrega.

Lea más: PGN 2024: bicameral reasignó fondos para la creación de más cargos

Con respecto al segundo trimestre del año 2023 prácticamente se mantiene (70,6% a 70,8%) y en términos absolutos hay una diferencia positiva en alrededor de 17.376 personas. Por área de residencia, se observó un leve aumento en el área rural de 0,6 pp (69,8% vs. 70,4%).

En cuanto a la tasa de ocupados (personas que en los 7 días anteriores al día de la entrevista realizaron alguna actividad económica por lo menos por 1 hora), presentó una diferencia positiva de alrededor de 1,1 punto porcentual al comparar con el mismo periodo del año 2022 (65,5% vs. 66,6%). “A nivel nacional, en términos absolutos, se dio un aumento de 69.371 personas ocupadas”, puntualiza el informe.

Añade que por área de residencia, se dio el mismo comportamiento que a nivel nacional, en áreas urbanas de 64,9% a 65,9% y en áreas rurales de 66,6% a 67,8%. En tanto, en comparación con el segundo trimestre de 2023, la tasa de ocupados prácticamente se mantuvo (66,4% a 66,6%).

Lea más: Santiago Peña promete en su futuro Gobierno crear 500.00 empleos en Paraguay

“Por área de residencia, en áreas urbanas se observó el mismo comportamiento que a nivel nacional (66,1% a 65,9%) y en áreas rurales se tuvo un leve aumento en 0,8 pp (67,0% a 67,8%)”, indica.

El informe menciona que la cantidad de ocupados en el tercer trimestre del año fue alrededor de 2.899.993 personas, de las cuales cerca del 58,0% son hombres (1.681.578) y el 42,0% son mujeres (1.218.414).

Tasa de subocupación disminuyó a 2,7%

La subocupación, por su parte, registró variaciones negativas al comparar el tercer trimestre del año con igual periodo del año pasado. “A nivel nacional, se observó una disminución estadísticamente significativa de 2,3 puntos porcentuales (5,0% vs. 2,7%)”, afirma.

En términos absolutos, la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo afectó a 82.242 ocupados aproximadamente, de los cuales el 54,9% son mujeres y el 45,1% son hombres.

Con relación al segundo trimestre del año 2023, se observó una disminución de 1,3 puntos porcentuales a nivel nacional (4,0% vs. 2,7%). La disminución se dio principalmente en las mujeres (5,6% vs. 3,4%), de acuerdo a los datos.

Desocupación afecta a 183.569 personas

En cuanto a la desocupación durante el tercer trimestre del año, las personas clasificadas como desocupadas fueron alrededor de 183.569 personas, de las cuales, cerca de 80.085 fueron hombres (43,6%) y 103.484 mujeres (56,4%).

Con relación al mismo periodo del año 2022, se observó que la tasa de desocupación se mantuvo en valores absolutos y relativos, mientras que por área de residencia la tasa de desocupación registró una leve diferencia positiva en áreas urbanas en 0,5 puntos porcentuales (6,8% vs. 7,3%); y en áreas rurales la tasa registró una disminución estadísticamente significativa de 1,2 puntos porcentuales (4,8% vs. 3,6%) como resultado de la disminución de la tasa de desocupación femenina.

Lea más: Barrida de funcionarios en Cancillería: tiene que haber un análisis del desempeño, dice senadora

Además, entre el segundo trimestre del año y el tercer trimestre la tasa de desocupación se mantuvo (5,8% vs. 6,0%). “Por área de residencia, se dio una leve diferencia positiva en 0,4 pp en áreas urbanas (6,9% vs. 7,3%), mientras que en áreas rurales se observó una leve diferencia negativa en 0,3 pp (3,9% vs. 3,6%)”, expresa.

El informe refiere que la desocupación, bajo los criterios de medición mencionados, afectó en mayor medida a residentes del área urbana, donde se registraron en alrededor de 144.137 personas desocupadas, es decir de cada 10 desocupados, 8 corresponden al área urbana.