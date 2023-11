El estudio de la tarifa de Itaipú está en el nivel directorio, según consejero

La postura paraguaya respecto a la tarifa de Itaipú para el año 2024 se está discutiendo todavía en el directorio de la entidad binacional, sin darse a conocer cuál es. Posteriormente pasará al Consejo de Administración. Así lo adelantó el presidente de la ANDE y consejero de Itaipú, Ing. Félix Sosa.

Agregó que la tarifa se definirá este año, porque hay buenas relaciones entre las autoridades de Itaipú y también en el nivel de los presidentes del Paraguay y Brasil. “Se va a definir en breve”, reiteró en una entrevista radial.

El Ing. Sosa dejó entrever que la postura sobre la tarifa es que no baje, al señalar que Paraguay todavía no está consumiendo el 50% de la energía que le corresponde de Itaipú. “Tenemos contratado el 35% y, el 65%, lo estamos cediendo. Entonces tenemos todavía un excedente que cedemos a nuestro socio, Brasil, por lo que una tarifa más alta es mejor”, dijo.

Cabe recordar que luego de meses de negociación con el Brasil, primero con las autoridades del gobierno de Jair Bolsonaro y luego, con los de Luiz Inácio Lula da Silva, se logró acordar el monto de la tarifa de Itaipú para el año en curso, el 17 de abril pasado, y esta quedó establecida en US$ 16,71 por kilowatt/mes.

De esta forma se optó por un valor intermedio con respecto a las propuestas planteadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez y del vecino país, dado que Brasil sostenía que la tarifa debía ser US$ 12,67 kW/mes, mientras que Paraguay planteaba que quedase en US$ 20,75 kW/mes, que es el monto de la tarifa acordada para el 2022.

Revisión pendiente

Por su parte, el inicio de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú sigue pendiente, luego de que el mandatario brasileño haya pedido posponer el encuentro previsto para el 26 de octubre último, debido a que estaba con un cuadro gripal.

“Nos reunimos en varias oportunidades, se están discutiendo varias cosas”, admitió el presidente de la ANDE, al consultársele si ya se estaban reuniendo los futuros negociadores del Anexo C para ir definiendo una postura a nivel país.

Al igual que con el tema de la tarifa, el Ing. Sosa no quiso adelantar cuál será la postura del gobierno paraguayo en el marco de la revisión del Anexo C. “De hecho que hablamos mucho nosotros, discutimos, pero no podemos mostrar las cartas. En su momento se va a difundir o poner a conocimiento o a consideración de la ciudadanía, pero en este momento estamos en proceso de discusión y análisis”, manifestó.