Argentina pagó casi US$ 18 millones, pero aún debe US$ 98 millones por cesión de energía

En total, el gobierno encabezado por Alberto Fernández, próximo a finalizar su mandato este 10 de diciembre, transfirió en lo que va de este año, US$ 48.680.941 en concepto de cesión de energía.

Cabe recordar que apenas asumido el gobierno de Santiago Peña, ante la falta de pagos del vecino país, el mandatario había anunciado que Paraguay aumentaría “el máximo posible”, el retiro de la energía de Yacyretá. Fue en el marco de un paquete de medidas que dio a conocer en los primeros días de setiembre, debido a la falta de pagos por el uso de nuestros excedentes en la hidroeléctrica compartida.

Sin embargo, esta medida solo fue cumplida por algunos días y en determinados horarios, dado que a la Administración nacional de Electricidad (ANDE) le costaba más caro comprar nuestra propia energía de Yacyretá, que de Itaipú.

En este contexto, semanas después, el vicepresidente Pedro Alliana había indicado que se llegó a un acuerdo de pagos con el gobierno socio condómino en la represa. Este compromiso era el de abonar US$ 12 millones mensuales de los US$ 93 millones que el vecino país adeudaba entonces (21 de setiembre) por cesión de energía, hasta terminar de saldar completamente dicha cuenta. Aparte, se pretendía que paguen otros US$ 18 millones mensualmente por la energía que utilizan de Yacyretá.

Consultadas las fuentes de la binacional acerca de si la entidad está percibiendo el dinero por este último concepto, indicaron que a principio de octubre el gobierno argentino empezó a abonar, aunque no supo precisar montos.

Estos pagos se pueden notar porque desde semanas atrás, la EBY volvió a informar sobre desembolsos realizados en el ámbito de sus gastos socioambientales, como la entrega de ambulancia a la intendencia de un distrito, donación de víveres, entrega de becas, kits de alimentos y aportes a pescadores de Itapúa y de Ñeembucú, entre otros.