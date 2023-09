Yacyretá: Paraguay se endeudó por culpa de Argentina, dice vicepresidente

El presidente en ejercicio, Pedro Alliana, habló esta mañana sobre el origen principal de conflicto energético entre Argentina y Paraguay. El mandatario resaltó principalmente que Paraguay lo que exige es que “se nos respete”, puesto que se acumularon millonarias deudas.

Por un lado, mencionó que anteriormente Argentina pagaba a Paraguay US$ 18 millones al mes por la energía de Yacyretá, pero repentinamente empezó a pagar US$ 10 millones por mes. “No alcanzaba ni siquiera para el gasto operativo de Yacyretá, que venía gastando US$ 11 millones al mes para funcionar”, agregó en contacto con ABC Cardinal.

Alliana detalló que, debido a ese desfinanciamiento, el administrador paraguayo en el Gobierno pasado, Nicanor Duarte Frutos, tuvo que apelar a un préstamo de US$ 48 millones. “Hoy, Yacyretá tiene una deuda en el Banco Continental de US$ 48 millones y tiene una deuda de más de US$ 20 millones con los proveedores, porque no alcanzaba la plata que venía de Argentina”, precisó.

En total, Paraguay acumuló US$ 70 millones en deudas, a las cuales hay que sumar lo que ya le debe actualmente Argentina al país por gobiernos anteriores. Además, también hay una deuda de US$ 93 millones de parte del gobierno argentino con Paraguay, con relación a la energía cedida, agregó Alliana.

El vicepresidente comparó los costos de la energía que le vende Paraguay a Argentina con los del Brasil, para demostrar que nuestro país siempre fue más rentable para Argentina.

“Para que la gente entienda, US$ 18 millones le costaba a la Argentina un mes de energía trabajando con Yacyretá, comprando de Paraguay. Hoy, menos energía, al contado, le sale US$ 3 millones por día comprando con Brasil, y compran solamente lo necesario, pagando por adelantado”, enfatizó.

“Pedimos que se nos respete”, dice el vicepresidente

En ese sentido, resaltó que Argentina hoy retira poca energía debido al alto costo del Brasil y la situación va a empeorar cuando llegue el verano. “Nosotros estamos siendo demasiado generosos, hemos demostrado siempre nuestra amistad, cariño y aprecio a lado argentino y lastimosamente no hay reciprocidad. Lo que estamos reclamando es un precio justo, estamos defendiendo nuestra soberanía energética, solamente pedimos que se nos respete”, enfatizó el vicepresidente de la República.

Alliana mencionó que durante la pasada visita del ministro argentino Sergio Massa se comprometió a empezar a saldar la millonaria deuda que se tiene con Paraguay. “Confiamos en ese compromiso, lastimosamente no cumplieron, entonces nos vimos con la obligación de retirar la energía y vender a la ANDE, donde por lo menos tenemos la seguridad de que vamos a cobrar”, agregó.

“Noticias positivas” para hoy

Por otra parte, el presidente en ejercicio adelantó que hoy se llevará a cabo una reunión entre los representantes paraguayos y argentinos de Yacyretá, en Ayolas, y que se podría tener un compromiso.

“Ojalá esta propuesta sea seria, vamos a confiar de vuelta en la palabra del gobierno argentino y vamos a tratar de zanjar esa diferencia, estamos a punto de cerrar el acuerdo”, adelantó.

En otro momento, insistió en que Paraguay solo reclama un precio justo y el pago de una deuda que está reconocida por Argentina. “Están muy avanzadas las conversaciones, creo que hoy va a haber noticias positivas de estas conversaciones que se vienen dando con relación a la hidroeléctrica”, adelantó.

Alliana aseguró que las retenciones de camiones en la frontera, por parte de Argentina están directamente ligadas a la decisión política de Argentina, por lo cual expresó que espera que se pueda llegar a un acuerdo hoy y que los camioneros puedan continuar su destino.

Finalmente, aclaró que las negociaciones en torno al peaje de la hidrovía va “por cuerda separada” y que ese es un conflicto más regional, debido a que varios países se sumaron el reclamo por el cobro unilateral por parte de Argentina.

