“Suba de precios de peajes no está en contrato”, afirma ingeniero

Esta mañana sorprendió a todos el anuncio de una “recategorización de tarifas de peajes” en los puestos de Ypacaraí y Nueva Londres, de los departamentos Central y Caaguazú respectivamente.

Ante esta determinación que se sustenta en las las resoluciones Nº. 1323/ 2023 y 1628/2023, ambas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), emitió su opinión un ingeniero que tiempo atrás realizó varios cuestionamientos al superviaducto de Madame Lynch.

Sobre este punto específico, Hermann Pankow recordó que el expresidente de la República Mario Abado intentó elevar 200% el costo del peaje en el mes de agosto antes de dejar la presidencia. Comentó a ABC que en aquella oportunidad hubo protestas y se bajó finalmente a 100%.

Razones esgrimidas por Pankow en base a la Constitución

Pankow explicó que por decreto “hacen algo obligatorio, violando la Constitución en sus artículos 9, 44 y 179. La suba de peajes en Ruta PY 02 no está en el contrato. Cobran un doble tributo ya que la obra se financia con impuestos también (se viola el artículo 180 de la Carta Magna)”, resaltó.

Agregó que está duplicación constituye el precio por kilómetro más caro del mundo. “Se dio a un solo oferente (similar a lo que se quiere hacer con el tren de cercanías). El cartismo estuvo criticando al senador Luis Pettengill, ya que debe perder la investidura por ser contratista de esta Alianza Púbico-Privada (APP) con el Estado”, indicó.

A criterio del denunciante, ahora se le da un premio y “eso es lo que quería evitar la Constitución en su artículo 196, que un senador sea dependiente del Poder Ejecutivo por medio de contratos.

Comentó que existe una denuncia penal desde agosto de 2023, pero que la Fiscalía no informa cuál es el Juez de Garantías que atiende el caso.

Insta a que conductores se manifiesten

El ingeniero recalcó que no pagar peajes es una falta administrativa. “No pueden arrestarte ni retener el vehículo, así que debemos invocar el artículo 138 de la CN y protestar no pagando ningún peaje en la República, por ser inconstitucional un pago obligatorio por decreto del MOPC”,

Reportó que el Decreto Ley de 1959 otorga todo el respaldo “legal” que tienen todos los peajes del país. Mencionó que el MOPC puede violar la Constitución de 1992 al fijar pagos obligatorios sin ley. (Peajes por decreto).

Entre otros puntos esta normativa 198/1959 expresa:

Art. 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer Tasas de Tránsito por el uso de tramos de rutas y puentes en las zonas de la República que a criterio del mismo sean necesarias para su mejoramiento o conservación.

Art. 2º.- La tarifa correspondiente se fijará por Decreto del Poder Ejecutivo, previo dictamen del Consejo Nacional de Coordinación Económica.

Art. 3º.- Autorízase al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a percibir las Tasas de Tránsito y a invertir su producido, en la construcción, conservación y mejoramiento de puentes y caminos. El Ministerio de Hacienda fiscalizará las percepciones y las inversiones.