No hay reclamos grandes, según la ANDE

En el sistema eléctrico de la ANDE en Asunción y área metropolitana no hay reclamos grandes o problemas graves, aseguró el director de Distribución de la empresa estatal de electricidad, Ing. Esteban Molinas, consultado sobre los constantes reclamos que realizan sus clientes, que se quejan en las redes sociales, sobre todo.

Manifestó que si hubo reclamos en los últimos días se trataban de los fuera de servicio de algunos alimentadores, pero que luego entraron ya, en forma parcial, y solo quedaron algunos puntos que posteriormente se atacaron. “No son para nosotros grandes cortes, aunque tal vez para la gente sí, porque ya no se quiere quedar sin energía, y está bien. Pero para nosotros, las cantidades que estamos manejando no ameritan ninguna convocatoria de emergencia, ni nada”, indicó.

El director de Distribución comentó que están manejando rutinariamente los reclamos que reciben con los turnos rotativos. “Todos los mensajes que estamos teniendo los estamos atendiendo. Por el momento, nosotros, en el análisis que hacemos, creemos que no son demasiados (los reclamos)”, reiteró Molinas.