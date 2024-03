DNIT recaudó 24,4% más

El informe menciona que en el segundo mes del año la DNIT, a cargo de Óscar Orué, recaudó en efectivo poco mas de G. 2,4 billones (US$ 330 millones), lo que representa un crecimiento de 24,4% en comparación al mismo mes del año 2023, obteniendo G. 473.923 millones (US$ 64,9 millones) más.

La entidad hace hincapié en la nota que la mayor recaudación es en efectivo, ya que el informe no incluye como antes los datos de cuánto se pagó con créditos fiscales.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), cuyo titular es Ever Otazú, ingresó G. 1,2 billones (US$ 176 millones), lo que representa una variación interanual de 22,6%, equivalente a G. 236.974 millones (US$ 32,4 millones) más.

La Gerencia General de Aduanas (GGA), a cargo de Juan Olmedo, ingresó G, 1,1 billones (US$ 155 millones), obteniendo una variación interanual de 26,6% respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a G. 236.949 millones (US$ 32,4 millones) más.

Recaudación acumulada a febrero

En términos de recaudación total acumulada de enero a febrero, el monto asciende a G. 5,3 billones (US$ 730,8 millones), lo que implica un crecimiento del 24,9%, que representa un monto total de más de G. 1 billón más que en el 2023. (US$ 145.9 millones) más.

“El aumento sostenible de la recaudación es debido las acciones encaradas desde la fusión del área aduanero y de tributos internos donde el uso de información permite tener mayor trazabilidad y mejores controles. Además de la lucha frontal contra la evasión tributaria y el contrabando”, señala el informe de la DNIT.

El organismo de control refiere que también se observa que desde la creación de la DNIT (período comprendido entre el 15 de agosto de 2023 y el 29 de febrero de 2024) se ha obtenido un incremento de G. 2 billones (US$ 277 millones) de las recaudaciones tributarias y aduaneras.