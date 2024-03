Exportaciones crecieron 27% a febrero y suman US$ 2.792 millones

A febrero del presente año se realizaron exportaciones por valor de US$ 2.792 millones, representando un aumento de 27,1% con respecto al valor registrado en febrero del 2023, de acuerdo con un reporte del Banco Central del Paraguay (BCP). Las exportaciones se concretaron a través transacciones con 99 países que constituyen los destinos de nuestras exportaciones, según los datos.

De acuerdo con el reporte, las exportaciones registradas representaron el 65,8% del total, alcanzando US$ 880,2 millones, superior al 68,8% del valor acumulado en febrero del 2023. El incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de productos primarios como granos de soja, energía eléctrica y harina de soja.

Por otra parte, los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 158,3 millones, inferior en 9% a lo registrado en el mismo periodo del año 2023.

En cuanto a las reexportaciones, por su parte, con el 26,6% del total, registraron un valor de US$ 724,9 millones, con un aumento del 3%. En lo que respecta a las importaciones totales, estas alcanzaron US$ 2.535 millones entre enero y febrero, ubicándose un 10% por encima de febrero 2023.

Superávit en balanza comercial

En tanto que el saldo del comercio exterior, al segundo mes de 2024, registró un superávit de US$ 256,9 millones, de acuerdo con los datos del BCP. Esto debido a que las exportaciones (US$ 2.792 millones) fueron superior a las importaciones (US$ 2.535 millones), en US$ 256,9 millones.

En total, el comercio exterior de Paraguay al segundo mes del año totalizó US$ 5.327 millones