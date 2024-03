Deuda pública: el pago en concepto de intereses aumentó 75,4%

Los datos que forman parte del informe de “Situación Financiera” que dio a conocer el último miércoles el Ministerio de Economía, dan cuenta que a febrero del año pasado se pagó por los intereses G. 335.000 millones (US$ 46,2 millones al cambio vigente) y en el presente ejercicio el monto subió a G. 587.000 millones (US$ 80,9 millones).

Entre el monto abonado en el ejercicio anterior y en el actual, la diferencia es de G. 252.000 millones (US$ 34,7 millones) más y esto representa un incremento del 75,4%.

Los intereses de la deuda son gastos rígidos, por lo que el Tesoro debe pagar con recursos genuinos (impuestos y otros) y no con fondos provenientes de endeudamientos debido a que la ley lo prohíbe, como sí se puede hacer en lo que respecta a la amortización de la deuda.

Colocación de bonos locales y bonos soberanos

El MEF expresa en su informe que el incremento se explica principalmente por un mayor nivel en el pago de intereses de la deuda de bonos locales y bonos soberanos.

Hasta el año pasado los bonos en circulación en el mercado local ascendía a US$ 778,7 millones y de bonos soberanos en el mercado internacional a US$ 6.485,7 millones.

A inicios de febrero, sin embargo, se le sumó otra emisión de US$ 1.000 millones en bonos soberanos y a nivel local se prepara para el próximo miércoles 26 la primera emisión, pero aún cuando el monto no fue anunciado la cartera tiene autorizado para el año hasta US$ 350 millones.

El año pasado, según los datos del MEF, se destinó G. 5,2 billones (US$ 723,3 millones al cambio vigente) para el pago de los intereses, del cual G. 4,8 billones fueron a deuda externa y G. 394.800 millones a la deuda interna.

Por su parte, para el presente ejercicio fiscal 2024, el monto total previsto asciende a G. 6,5 billones (US$ 899 millones), del cual poco más de G. 6 billones fueron asignados a la deuda externa y G. 498.900 millones a la deuda interna, lo que implica un incremento de G. 1,2 billones (US$ 175,7 millones) y equivale a 24% más.

Deuda pública total a diciembre de 2023

El año pasado la deuda pública cerró en más de US$ 16.565 millones, lo que representa 38,2% del PIB, lo que representa un aumento de US$ 1.512,2 millones y equivale a 10% con respecto a la cifra registrada en el ejercicio anterior.

De este total al mes de diciembre del año pasado, a la administración central le corresponde US$ 14.771,1 millones, lo que representa el 89,2% de la deuda total y equivale a 34% del PIB; mientras que a las entidades descentralizadas US$ 1.485,2 millones, lo que representa 10,1% y equivale al 3,4% del PIB.

Los acreedores son organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, CAF y otros), tenedores de bonos e inversionistas de obras públicas.