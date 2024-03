Países con grado de inversión atraen a “un Paracel al año”

El Paraguay se presenta mundialmente como un país atractivo para las inversiones locales y extranjeras, por la baja presión tributaria, mano de obra joven y sobre todo, su estabilidad macroeconómica. Pero todo esto hoy es insuficiente si queremos crecer a un ritmo importante y lograr un salto en el desarrollo, según destacó el analista económico Amilcar Ferreira, en su presentación “Ventajas para el Paraguay de alcanzar el grado de inversión”, desarrollada en el marco de la iniciativa “Compromiso con la prosperidad”, liderada por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea).

Ferreira recordó que el Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo creció 4,5% en 2023; 0,2% en 2022; 4% en 2021; y antes de la pandemia, cuando la expansión estuvo en torno al 0%, venía creciendo a una tasa de 4,5% al año, en promedio. Pero ahora estamos viviendo un “estancamiento de la economía” y debemos preguntarnos “¿y ahora qué?”, qué hacer para lograr un gran salto al desarrollo que se traduzca en bienestar de los paraguayos y paraguayas.

En tal sentido, considerando que la inversión del Estado llegó a su tope por el límite prudente de endeudamiento, la clave es la inyección de capital privado. Como ejemplo, señaló que se espera la concreción de Paracel, que significa la venida de unos US$ 3.000 millones y que será la mayor inversión privada en el país (ya que las binacionales fueron de los estados). Será un hecho histórico, apuntó, porque en los últimos años, la inversión extranjera directa en Paraguay ha tenido un promedio de US$ 336 millones.

Sin embargo, para no ir muy lejos, Uruguay consigue atraer US$ 3.115 millones anuales, lo que equivale a “un Paracel por año”, destacó el especialista. Chile, en tanto, logra US$ 14.328 millones al año. Entonces, ¿cuál es la fórmula de los citados países? Ellos alcanzaron y mantienen el grado de inversión, calificación que se otorga a los países considerando el riesgo que poseen.

Las tres principales calificadoras del mundo, Moody’s, Fitch, y Standard & Poor’s, tienen una escala de calificación crediticia de 20 grados, contó Ferreira, y las diez categorias más bajas, de 1 a 10, son denominadas “categorías de inversión especulativas”, mientras que las diez más altas, de 11 a 20, son llamadas de “grado de inversión”. Paraguay está en el peldaño 10 del primer grupo y solo debe avanzar uno más para entrar el grupo de “los países ganadores”, donde se va el 90% de los principales fondos de inversión del mundo.

Poder Judicial y corrupción

¿Pero es tarea sencilla? Definitivamente, no. Según destacó el especialista, las calificadoras citadas vienen exponiendo que nuestro país necesita atacar su principal flagelo: la corrupción. En ese sentido, taxativamente ellas hablan de que falta fortalecer la institucionalidad, sobre todo del sistema judicial.

“Paraguay es la ecuación incompleta. Estabilidad macroeconómica pero con debilidad institucional. Los inversores necesitan saber que si vienen al país, el árbitro aplicará las mismas reglas para todos”, explicó, al momento de apuntar que el grado de inversión les da dicha garantía.

El mundo está mirando al país

El Poder Judicial, con todos sus casos de corrupción, es el que ancla a Paraguay y genera impactos que no solo son locales, sino a nivel internacional, dijo el analista económico Amilcar Ferreira. Todos los acontecimientos de inestabilidad política, los casos de corrupción, “todo esto va a tener un precio más adelante, no será gratis” para Paraguay, alertó.

“Nos equivocamos si creemos que es una cuestión casera. El mundo nos está mirando”, advirtió el especialista y dijo que si seguimos en esa senda, incluso podríamos retroceder en nuestra calificación país.