Últimos hechos políticos crean clima de inestabilidad y desnudan debilidad de la justicia, afirma Borda

Borda fue ministro de Hacienda del gobierno de Nicanor Duarte Frutos (ANR) desde el 15 de agosto de 2003 al 20 de mayo de 2005; luego del gobierno de Fernando Lugo (PDC), desde el 15 de agosto de 2008 al 25 de junio de 2012, año en que el presidente fue destituido por el Congreso.

El exministro, durante su gestión, sacó al país de una cesación selectiva de pagos y encaró las primeras reformas del Estado, por lo que su opinión sobre los acontecimientos que vive el país y su impacto en la economía, es de suma importancia.

A su criterio, “la retórica política inconsistente y mediocre del oficialismo”, lejos de ocultar la realidad, genera una reacción contraria de rechazo e indignación por las crecientes violaciones al Estado de derecho registradas últimamente.

Sostiene que la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad crean un clima adverso para atraer las inversiones externas y entusiasmar a los inversores internos, por lo que los últimos hechos políticos de atropello al sistema republicano y las medidas autoritarias no solo constituyen una alerta a las calificadoras de riesgo país, que arrastra la consabida debilidad institucional de nuestro país, sino podría tener consecuencia directa sobre la economía.

Se genera incertidumbre, miedo y crispaciones

En ese contexto, indicó que imputar a el ex presidente de la Republica, Mario Abdo Benítez, y sus ministros y pedir la perdida de investidura, un hecho que considera seguro por la aplastante mayoría parlamentaria del oficialismo, y amenazar a la prensa independiente al anunciar que “los próximos serán los periodistas” genera incertidumbre, miedo y crispaciones.

Asimismo, menciona que la proyección de crecimiento económico para este año es buena, pero beneficia a un sector muy reducido, que la mayoría no recibe el “efecto derrame o goteo” y esta gran mayoría, que no percibe el salario mínimo y no recibe beneficio del Estado, es una bomba de tiempo. “Si las Mipymes se retraen por este clima de inseguridad, pueden tener impactos en el empleo y hasta el consumo”, advirtió.

Borda dijo que le llama la atención el silencio del sector empresarial y que quiere creer que esto se da por miedo, teniendo en cuenta que se violan las leyes y el sistema judicial esta sometido a intereses sectoriales coercitivos. “Para mi generación es una remora del stronismo”, asegura.

Promesa de más empleo se aleja

En su análisis refiere que en la era de la información, Paraguay esta expuesto al escrutinio global y que la inversión extranjera directa de nuestro país es la mas baja de la región, por lo que estos últimos hechos políticos espantan a las inversionistas extranjeras que buscan en primer lugar la seguridad jurídica y la simplificación de las gestiones.

“Intentar vender la “marca país” visitando a los países ricos, va de contramano a estos últimos acontecimientos políticos. La denuncia del Departamento de Estado es un mensaje a voces”, afirmó.

Además, puntualizó que la promesa de generar empleos y buenos empleos se aleja cuando la seguidilla de acontecimientos políticos recientes muestra un país donde se violan las leyes y la justicia esta amordazada.

“Necesitamos inversiones privadas genuinas, generar mas empleos y crecer muchos más. La sociedad y el Estado deberían acordar una hoja de ruta para superar esta agudización de la crisis”, planteó.

En ese sentido, recordó que en 2003 se acordó un paquete de reformas de cinco leyes fundamentales y en dos años, en medio de una severa crisis, se sentaron las bases de la estabilidad macroeconómica, la fortaleza fiscal y de las finanzas públicas y la profesionalización del Ministerio de Hacienda, vigente hace 20 años. “Hoy constituye en parte un patrimonio nacional, respetado por los sucesivos gobiernos”, destacó.

Presentará su libro el próximo martes 19

Borda es Ph.D. en economía y exministro de Hacienda, presentará su libro: “Mis Desembarcos-Memorias”, el próximo martes 19 en Talleyrand-Costanera, a las 19:30 horas. Adelantó que propone un nuevo pacto sociedad-Estado para encarar el desarrollo económico y bienestar para todos en el mediano plazo y, para ello, plantea aumentar la productividad económica y la diversificación productiva.

También cuidar el medio ambiente y el patrimonio natural del país, mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público, aumentar el ingreso impositivo, mejorar la equidad tributaria, la seguridad social, y fortalecer las instituciones del Estado, la Justicia y el Ministerio Público.