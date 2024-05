Reglamento UE: Paraguay es libre de optar por el comercio europeo, dice titular de la UIP

Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), habló sobre las reglamentaciones de la Unión Europea. Explicó que este punto todavía genera preocupación en el sector porque existe ambigüedad en el tema. “Si encontramos mercados mejores, es para bien porque nosotros debemos tener la opción”, sostuvo.

Asintió que Europa tiene un mercado codiciado; sin embargo, Paraguay es libre de optar si quiere cumplir con los reglamentos exigidos y así comercializar.

Duarte refirió que las exigencias pueden venir, pero la trazabilidad debe ser definida por el Paraguay. “Lo que nosotros sabemos es que cualquiera trazabilidad debe ser definida por nuestra estructura. Si nada es creíble, pues mejoremos”, dijo.

Dando ejemplos de cómo los demás países de Sudamérica avanzan en la trazabilidad de sus productos, el representante de la UIP dijo que Paraguay no puede quedarse como furgón de cola. “Yo no quiero depender del mercado de cantidad y de baja monta, que no le ayuda al productor”, señaló.

Paraguay quiere exportar productos elaborados

Asimismo, dijo que la visión país es de la sustitución de los productos. “Queremos abandonar la dependencia del mercado de Oriente y China y darle valor agregado a nuestras materias. Queremos exportar productos elaborados”, asintió.

Destacó que la UIP tiene acuerdos y trabajos realizados con la Unión Europea para el fomento de la economía. “Es un trabajo que, para nosotros, es exitoso. Nuestro trabajo no es político, sino a favor del desarrollo del tejido productivo”, manifestó.

Destacó que la informalidad genera preocupación en la economía paraguaya. “Queremos mejorar la calidad del capital humano y generar equidad social. Nosotros estamos trabajando por eso y no por un modelo social, sino por un modelo de desarrollo a través de la economía formal”, remarcó.

Asintió que la UIP tiene empatía con todo lo que pueda generar desarrollo y disminuir la brecha de la falta de trabajo. “Nosotros simpatizamos con todas las organizaciones que puedan traer beneficios al país, no con las posiciones, sino con los mercados”, resaltó.