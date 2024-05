Extranjera denuncia que fue supuestamente estafada en el Circuito Comercial de Encarnación.

La ciudadana extranjera, oriunda de la ciudad argentina de Mendoza, Lourdes Canales, radicó una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto hecho de estafa que sufrió el pasado 29 de abril de este año, en un local comercial denominado Iphone House, ubicado en el Circuito Comercial de Encarnación.

La mujer afirma haber sufrido un perjuicio de 2.719 dólares americanos, que no puede costear con sus ingresos como jubilada.

La víctima afirmó que estaba junto a tres personas realizando las compras en el local por un monto total de G. 37.820.000, que fueron pagados en efectivo, pero quedó un remanente de 20.300 pesos argentinos que cubrió con tarjeta de crédito.

Éste faltante lo iba a pagar vía POS de cobranza, pero le habrían cobrado G. 20.300.000, es decir, agregaron tres ceros, de acuerdo con la denuncia.

Denunció supuesta estafa

La mujer no se dio cuenta del monto que le habían pasado y cuando retornó a su país se percató de la diferencia enorme entre lo que debía pagar, con el monto que ingresaron en la caja del local comercial.

La misma se apersonó en la sede del Ministerio Público en compañía del abogado Daniel Ferreira, representante de los comerciantes del Circuito Comercial.

Canales refirió que al ir a reclamar al local, no reconocieron el hecho y le indicaron que no tenía pruebas para demostrar que fue estafada e incluso la amenazaron con la frase: “No te olvides que no estás en tu tierra”, según su relato.

Por su parte, Ferreira indicó que esta clase de engaños a los compradores perjudica sobremanera al sector que está experimentando un repunte en la economía, gracias a las ventajas que tienen los compradores argentinos que hacen turismo de compras en la ciudad.

La denuncia quedó en la Unidad Penal N° 7 de la sede regional del Ministerio Público, a cargo de la agente fiscal Raquel Bordón.