Las ganancias de bancos aumentaron 30% hasta abril

De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Bancos (SIB), las entidades bancarias acumularon G. 1,64 billones (US$ 225 millones) en utilidades en el primer cuatrimestre del año, evidenciándose un repunte del 30% con respecto a lo logrado al mismo periodo del año 2023, cuando las ganancias llegaron a G. 1,27 billones (US$ 175 millones). Este repunte de las utilidades del sistema financiero es el reflejo de la buena dinámica de la actividad económica.

Las ganancias de las intermediarias en el último año fueron de G. 4,33 billones (US$ 594 millones), 30% más que en igual periodo de 2022.

Estos beneficios de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del Banco Central del Paraguay, comisiones por préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados.

En el último año se dieron algunos cambios, fusiones e incorporaciones en este segmento. Por ejemplo, se concretó la fusión por absorción del Banco Regional por parte de Sudameris Bank, que amplió su participación, además, la entidad ueno pasó de financiera a banco y recientemente se concretó el traspaso de la financiera Finexpar a Zeta Banco.

Los bancos con mayor rentabilidad al primer cuatrimestre fueron: Itaú, con G. 441.847 millones (US$ 60 millones); le siguen Continental, con G. 320.004 millones (US$ 43 millones); BNF G. 207.542 (US$ 28 millones) Sudameris, con G. 189.550 millones (US$ 26 millones), GNB, con G. 122.417 millones (US$ 16 millones) y Banco Atlas G. 96.679 (US$ 13 millones).