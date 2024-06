Exportación de soja ingresó US$ 1.790 millones a mayo

La exportación de soja ingresó divisas al país por valor de US$ 1.790 millones entre enero y mayo del presente año que representa una reducción del 4% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se exportó por valor de US$ 1.868 millones, de acuerdo con los datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

No obstante, la cantidad exportada de la semilla de soja que fue de 4.565.000 toneladas es superior en 34% a lo enviado en el mismo periodo en el año 2023, de 3.396.000 toneladas. Es decir que por mayor cantidad enviada de la soja, está ingresando menor volumen de divisas, esto debido al menor precio internacional del producto que está afectando los ingresos del sector.

Exportaciones totales

De acuerdo con el reporte de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), las exportaciones totales al mes de mayo del 2024, alcanzaron un valor de US$ 7.288,0 millones, que representa un incremento del 1,7% en comparación a los US$ 7.163,7 millones observados a mayo del año anterior.

De esta cantidad, las exportaciones registradas representaron el 69,0% del total, alcanzando US$ 5.030,9 millones, superior en 0,8% al valor acumulado a mayo del 2023. El incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de arroz, harina y aceite de soja.

Los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 432,7 millones, inferior en 1,2% a lo registrado en el mismo periodo del año 2023. Por su parte, las reexportaciones, que representan el 24,8% del total, registraron un valor de US$ 1.810,6 millones, con un aumento acumulado de 2,1%.

En cuanto a las importaciones, al mes de mayo de 2024, alcanzaron US$ 6.732,8 millones, 12,8% mayor respecto el mismo período del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 96,6% del total, alcanzando un valor de US$ 6.502,8 millones.

Finalmente, la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 555,2 millones. Esto debido a que las exportaciones (US$ 7.288 millones) fueron superiores a las importaciones (US$ 6.732 millones)