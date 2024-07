Tren de cercanías: Gobierno apuró ley, pero nada firmó con Corea para que proyecto avance

En diciembre del año pasado, la aplanadora cartista del Congreso apuró la sanción de la ley N° 7.237 para la implementación del proyecto “Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre Asunción e Ypacaraí”, que utilizará energía eléctrica y que estará cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa).

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la normativa antes de que termine el 2023, supuestamente para que avance el plan, pero hasta la fecha, a casi siete meses de la vigencia de la ley, nada se avanzó del proyecto.

Es más, la citada ley facultó al Poder Ejecutivo, por medio del MOPC, a suscribir un acuerdo de implementación del plan con el organismo público de la República de Corea del Sur, Korea Overseas lnfrastructure & Urban Development Corporation (KIND), para que se establezcan los compromisos que asumirán las partes en el marco del proyecto, de manera a que Fepasa pueda “subconcesionar” la operación del tren a dicho organismo coreano por 30 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gobierno aún no firmó con Corea un acuerdo para avanzar con el tren de cercanías

Pero este convenio sigue sin rubricarse hasta la fecha y la ministra del MOPC, Claudia Centurión, que debía firmar el acuerdo, evita informar al respecto e incluso se negó a brindar declaraciones sobre el tema en una conferencia de prensa que se realizó el lunes último.

A su turno, el titular de Fepasa, Facundo Salinas, tampoco pudo precisar cuándo se firmará este acuerdo e incluso señaló que el plan iba a avanzar “con o sin Corea”. Empero enfatizó que las negociaciones continúan con el país asiático, que “sigue siendo la primera opción”.

“La firma de un acuerdo es fruto de una negociación previa, puede concretarse de forma rápida o no, dependiendo de cómo nos pongamos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo o en desacuerdo lo más rápido posible”, manifestó Salinas a este diario.

Así las cosas, el tren de cercanías parece ser más bien de “lejanías”, mientras Fepasa, sin un ferrocarril operando, mantiene a más de 30 funcionarios en todo el país, destinando más de G. 1.700 millones solo en sueldos por año. El titular de la estatal cobra al mes G. 20.000.000.

Lea más: MOPC presentó tren de cercanías y nuevo aeropuerto entre su cartera de proyectos

Precio del tren de cercanías se vino inflando

En mayo del 2019, el extitular de Fepasa, Roberto Salinas, precalificó a seis grupos de empresas interesadas en ejecutar el tren de cercanías, pero este plan, que iba a demandar una inversión de unos US$ 400 millones fracasó.

Justamente, en el marco de este fallido proyecto se aprobó la ley N° 6084, que estableció básicamente la “delimitación de anchos de superficie” de la franja de dominio. Pero tras el fracaso de este plan, Corea presentó una propuesta de inversión a través de un acuerdo de “gobierno a gobierno”, por US$ 600 millones, que fue promocionado por el ex titular de Fepasa, Lauro Ramírez. Empero, la ley N° 7.237 para el avance de este plan ya se promulgó con el actual gobierno, pero hasta la fecha no se firmó ningún acuerdo.

Lea más: En Fepasa jefa de administración es psicóloga y el síndico un leal de HC

Costo de US$ 2.000 millones

Para ejecutar el proyecto del tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí, Corea del Sur debía otorgar al país un préstamo de casi US$ 600 millones, a través de la estatal KIND y sus socias privadas. Pero esta “inversión” se traducirá en un pago de más de US$ 2.000 millones a la estatal coreana y sus aliados por la puesta en servicio de un sistema ferroviario eléctrico. Estos desembolsos por “pago por disponibilidad” se deberán realizar al menos durante los 30 años que durará la “subconcesión”.