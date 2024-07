Activos de las cooperativas representan el 17% del sistema

Las cooperativas siguen siendo un gran aliado para el acceso al sistema financiero de muchos compatriotas, prueba de ello es que a la fecha tienen 1.964.016 asociados en 613 entidades en todo el país, según los datos que dio a conocer el titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Carlos Romero Roa, en una presentación en el stand del MAG en la Expo.

El titular del Incoop brindó una presentación respecto al sector cooperativo y su presencia en el territorio nacional así como también el impacto de las cooperativas en el desarrollo social, económico y ambiental.

Lea más: Activos de cooperativas crecieron más de G. 3 billones en este primer trimestre

Cartera de activos

Agregó que los activos del sector suman G. 47 billones, unos US$ 6.500 millones al cambio actual. De esta cantidad, G. 25 billones US$ 3.314 millones) corresponde al sector de ahorro y crédito; mientras que G. 23 billones (US$ 3.107 millones) corresponde al sector de producción. Con estas cifras, el sector cooperativo se posiciona con el 17,7% de participación en activos del sistema financiero, que incluye a bancos y financieras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo que respecta a la cartera de créditos, el sector maneja un saldo de préstamos de G. 28,2 billones (US$ 3.774 millones, según los datos expuestos.

La mayor parte de los asociados, el 95% corresponde al sector de ahorro y crédito con un total de 1.879.850 socios y el restante 5% están distribuidos entre cooperativas de producción y demás tipos.

En cuanto a los desafíos que se presentan para el sector están el de mejorar la eficiencia y la eficacia dando la mejor calidad de servicios a los asociados, esto considerando la fuerte competencia en el sistema.

Otro reto para el Incop es modernizar el sector, fortalecer su capital humano y mejorar sus sistemas de controles y sistema de gobernanza, que fue muy cuestionado por eventos recientes de crisis en cooperativas que estuvieron ligadas a políticos y esquemas narco

También es esencial el desarrollo y puesta a punto del sistema de central de riesgo y Fondo de Garantía de los ahorros.

Lea más: Cooperativas del agro expresan inquietudes

Último fin de semana en la Expo

La Expo MRA se despide este fin de semana, con una cargada agenda de actividades y entretenimiento para toda la familia. Para hoy viernes se prevé la elección de la Miss Expo y el gran esperado concierto de Ayelén Alonso. Las entradas generales están a G. 25.000, y le permite participan en todos los eventos. En cuanto a los niños menores de 12 años no pagan entrada.

Hoy, foro de inversiones rurales

El Foro de Inversiones Rurales Paraguay 2024 se llevará a cabo hoy en el salón Germán Ruiz de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en el marco de la Expo 2024.

Este foro se realiza en el marco de la iniciativa Mano de la mano (Hand in hand) de la FAO, de la que Paraguay participa a nivel internacional desde el 2022. Participará del Foro el Economista jefe de la FAO, Máximo Torero Cullen, quien llega al país desde la sede central de la Organización, a los efectos de brindar detalles de la iniciativa y reunirse con autoridades locales.

“El objetivo del Foro nacional es generar un espacio de diálogo y coordinación estratégica entre diferentes agentes económicos, utilizando la metodología Mano de la mano como una herramienta efectiva para la focalización y priorización de la inversión en el sector agropecuario y forestal”, dijo el representante de la FAO en Paraguay, Iván Felipe León Ayala. A partir del Foro se pretende explorar nuevas oportunidades y mecanismos de financiamiento, de cofinanciamiento y complementariedad de recursos técnicos y financieros entre distintas fuentes públicas, privadas, donantes y organismos de cooperación.

Lea más: Aseguran continuidad de Expo y que buscarán alternativas

UIP y Mades impulsan industrias sostenibles

La Unión Industrial Paraguaya y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, suscribieron un convenio de cooperación para la promoción del cuidado del medio ambiente y la ejecución de un modelo de desarrollo industrial sostenible y sustentable, esto con el fin de posicionar a la industria paraguaya a través de acciones que sumen al cuidado medioambiental y que, al mismo tiempo, contribuyan a posicionarlas dentro del competitivo mercado internacional,

Esta colaboración, según los directivos de ambas instituciones, busca contribuir al desarrollo de acciones, al cumplimiento de objetivos y a la implementación de programas y proyectos de carácter económico, ambiental y social de interés común.

Entre estas acciones, se buscará también la facilitación de acceso a las normativas ambientales para el mejoramiento de las industrias, además de proporcionar acceso a conocimientos teóricos y prácticos sobre procesos de mitigación ambiental y estándares existentes. El acuerdo también incluye la promoción del intercambio de información pública para la construcción de políticas públicas en materia industrial y ambiental, y el trabajo conjunto en campañas que refuercen la prevención.

Algunos de los proyectos de cooperación con organismos internacionales está el Programa MiPYME Compite, con el apoyo de la Unión Europea en Paraguay, donde se brinda asistencia técnica a cerca de 400 mipymes, por medio de los programas de producción “Más Limpia”, el programa de “Oportunidades Circulares”, que se centra en la adopción de medidas medioambientales para sus empresas, permitiéndoles mejorar sus procesos, elevando su competitividad.

En la actualidad, se encuentra en etapa de ejecución el Programa AL-Invest Verde, que busca beneficiar a 200 pequeñas y medianas empresas.