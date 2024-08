ANDE convoca cuatro licitaciones este mes por un total de US$ 148,5 millones

Este mes, la ANDE recibirá ofertas en el marco de cuatro licitaciones públicas internacionales, cuyos montos estimados de inversión totalizan US$ 148,5 millones, según puede verse en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La convocatoria más costosa trepa a US$ 116.826.000, en tanto que la más baja es por US$ 3.173.693.