Ingreso por impuesto a cigarrillos aumenta pero envíos legales bajan

Los ingresos por Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en el año 2023 fue de G. 364.267 millones (casi US$ 50 millones), que representa un aumento del 14% en comparación al año anterior (2022) cuando recaudó G. 319.251 millones, de acuerdo con los registros oficiales de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)

Si bien, en parte este incremento incorpora la suba de la tasa impositiva (del 20% al 22%), deja en evidencia que la producción se mantiene casi en los mismos niveles o incluso un poco por arriba. Estamos hablando que la producción nacional, según datos oficiales, llega a cerca de 2.800 millones de cajetillas al año aproximadamente.

Lea más: Tenemos el impuesto más bajo al tabaco, y amerita suba

Considerando el valor declarado ante la Ingresos Tributarios de G. 364.267 millones (US$ 49 millones) al año 2023 en concepto de ISC con una tasa del 22%, el monto imponible sobre el cual se calcula el impuesto, estaría en alrededor de G. 1,65 billones (US$ 224 millones) que al dividir por la producción estimada de 2.800 millones de cajetillas más impuesto, se proyecta un valor de G. 721 por cajetilla en valor de primera enajenación. En cuanto al valor de venta de cajetilla de las marcas nacionales en calle oscila entre G. 3.000 y G. 4.000 por unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Dónde están 2.200 millones de cajetillas de cigarrillos?

Exportaciones bajaron

De acuerdo con el reporte oficial del Banco Central del Paraguay (BCP), en el año 2023 se exportaron cigarrillos de distintos tipos y especies a 27 países por valor de US$ 37.305.110, que al dividir por el valor estimado de fábrica (G. 721), se obtiene que se enviaron legalmente unas 390 millones aproximadamente de cajetillas, representa menos del 15% de la producción total.

Las exportaciones de cigarrillos paraguayos a los distintos mercados, al año 2023 fue inferior en 20% a los envíos legales realizados en el 2022, de US$ 46.729.126 En lo que va de este año, el reporte del BCP señala que al mes de junio de este año, se concretaron exportaciones por valor de US$ 17 millones,.

En lo que respecta al consumo se estima en 190 millones de cajetillas al año, por lo que hay un remanente de casi 2.220 millones de cajetillas que no tendrían cabida en el mercado nacional, para un mercado pequeño como el nuestro, ni aunque todos los paraguayos (6,3 millones) fueran fumadores.

Lea más: Exportaciones de cigarrillos bajan 54%, pero contrabando avanza

Contrabando sigue

Estos datos reflejan, que la fuga de cigarrillos o salida ilegales persisten, lo cual se evidencia con los constantes operativos policiales en el vecino país, principalmente desde el Brasil, donde siguen cayendo cargamentos millonarios de cigarrillos con procedencia paraguaya.

Entre las grandes incautaciones realizadas este año en Brasil se hallaron nuevamente cajetillas con inscripciones de Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad de la familia del expresidente Horacio Cartes, empresa a la cual el Departamento de Estado de EEUU ha ratificado la sanción por cooperar financieramente con el ex presidente, señalado como significativamente corrupto.

Sin embargo, para autoridades de la DNIT, esto no representa una preocupación, ya que no es un contrabando que perjudique las arcas del Estado. No obstante, el contrabando de cigarrillos bien es sabido financia actividades delictivas como narcotráfico y tráfico de armas, entre otros en distintas partes del globo