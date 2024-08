Pese a desconocerse avances de la revisión del Anexo C, balance del sector es positivo, dicen

Según la observación del Dr. Victorio Oxilia sobre el sector energético, el balance del primer año de gestión del gobierno de Santiago Peña, es positivo y explica los motivos.

“Los precios de los combustibles derivados de petróleo han tenido una reducción de precios al consumidor del orden de 12%, en términos de dólares por litro; y se ha notado una participación relevante y efectiva de la empresa Petropar en el mercado”, apunta inicialmente.

El experto añade que considera como logros relevantes la negociación de la tarifa de Itaipú: “Se obtuvieron, para tres años, elevados beneficios adicionales a los que indica el Tratado”. Se refiere a la definición de la tarifa en mayo pasado, en US$ 19,28 kW-mes, para los años 2024, 2025 y 2026.

Asimismo destaca que “se mantuvo también un acuerdo de contratación favorable para la ANDE”. En este punto se refirió a que Paraguay acordó aumentar la contratación de la potencia en al menos un 10% por cada año a partir del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. “A partir del 1 de enero de 2027, y para los años subsiguientes, el Paraguay se compromete a contratar acorde a todas sus necesidades”, dice el documento de entendimiento entre Paraguay y Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional.

“Y se avanzó en las medidas para vender energía de ANDE a precios de mercado en Brasil”, resalta también Oxilia. Acerca de este último punto, aclara que debe señalarse que la venta de energía paraguaya en Brasil a precios de mercado debería aún evaluarse, si bien fue siempre un pedido de políticos y técnicos nacionales.

Según el especialistas, también se realizó la necesaria campaña de la ANDE para la regularización de usuarios de alto consumo (criptomineras) que se apropian de la energía de manera ilegal o se aprovechaban de tarifas muy bajas, “que no corresponden”. En este punto menciona el aumento de entre el 9 y 16% de los precios para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, que se informó el 27 de junio pasado.

“Por otra parte, aún no tenemos conocimiento sobre avances referentes a la revisión del Anexo C, cuyo plazo anunciado de finalización es de fines de este año”, agregó.

En lo que respecta al Sistema Interconectado Nacional, operado por la ANDE, el investigador agrega que se debe esperar la respuesta a las altas demandas de electricidad en verano para evaluar.

Finalmente sostiene en el ámbito en el que no se notan avances relevantes, a no ser algunas medidas de eficiencia energética, es en el sector biomasa; en particular, en la certificación de esta importante fuente de energía.