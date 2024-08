PGN 2025: MEF define esta semana modalidad de pago a militares, policías y gobernadores

El Poder Ejecutivo planea presentar a consideración del Congreso el viernes 30 de este mes el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2025, según informó a ABC el viceministro de Administración Financiera del MEF, Óscar Lovera.

Lovera no detalló a cuánto ascenderá el plan de gasto para el próximo año, argumentando que esta semana se definirán los números globales y que en ese contexto, algunas decisiones que aún están pendientes, como es el caso del pago del reajuste por la variación del sueldo mínimo en julio último.

El salario mínimo aumentó 4,4% en el mes de julio, pasando de G. 2.680.373 mensuales a G. 2.798.309 mensuales, situación que obliga al MEF a incluir la previsión de reajuste en el proyecto de PGN 2025 para los funcionarios administrativos que ganan hasta el sueldo mínimo, policías y militares, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales.

Pago del reajuste en dos cuotas

Los referidos sectores tienen indexados o, como se denominado comúnmente, atados sus remuneraciones a la variación del salario mínimo, de acuerdo con sus respectivas leyes.

En el caso de los administrativos cobran íntegramente desde enero, pero los demás, en los últimos dos años, vienen percibiendo el reajuste en dos cuotas: 50% en enero y 50% en julio, esto con la intención de reducir el impacto financiero que representa para el Tesoro Público.

El viceministro de Administración Financiera dijo que para el próximo año este reajuste, por la variación del sueldo mínimo, costará US$ 23 millones en el año, de este monto US$ 3 millones corresponden a los administrativos y US$ 20 millones para fuerzas públicas.

Variables utilizadas para el PGN 2025

El proyecto de PGN 2025 se elabora sobre la base de un crecimiento económico del 3,8%, una inflación del 4% y un tipo de cambio a G. 7.569 por dólar, de acuerdo a lo adelantado por Lovera.

Además, el déficit fiscal se ajustará a lo que establece el plan de convergencia del gobierno, que prevé para el año venidero 1,9% y para 2026 volver al tope de 1,5% del PIB, como establece la ley de responsabilidad fiscal.

Como referencia de lo que implica el presupuesto público, el presupuesto a junio del presente ejercicio asciende a G. 120,2 billones (US$ 16.323 millones), luego de las modificaciones y ampliaciones incluidas durante el referido periodo.

El PGN inicialmente aprobado por el Congreso ascendía a G. 116,5 billones (US$ 15.827 millones), que en su momento implicó un aumento del 10,2% con relación al presupuesto inicial de 2023.