Calendario de pagos: ¿Quiénes cobran hoy?

Los primeros en cobrar el último viernes fueron los veteranos de la Guerra del Chaco, herederos de veteranos, pensionados en general y los beneficiarios de la pensión alimentaria para adultos mayores.

El proceso de pago se reinicia este lunes 26 y, según el calendario establecido inicialmente por el MEF, se abonará haberes a los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.

La entidad previsional del sector público cuenta con 64.912 jubilados y 11.824 pensionados, que representan un total de 76.736 beneficiarios registrados al mes de julio.

El ente administrado por el Ministerio de Economía abona la jubilación a los empleados administrativos de la administración central, a los magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y a los maestros.

Déficit de la Caja Fiscal

Los desembolsos para el pago de haberes se financian con el aporte que realizan los activos y el subsidio que otorga el Tesoro Público con fondos provenientes de la recaudación de los impuestos.

El subsidio es para cubrir el déficit que arrastra la Caja Fiscal desde hace más de diez años, sin que hasta el momento los gobiernos de turno hayan impulsado una reforma para que vuelvan a retomar la sostenibilidad financiera en el futuro.

El único sector, de los seis que conformar la Caja Fiscal, que sigue con superávit es el de empleados públicos, con 21% al final de julio. Los demás, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros acumulan déficit del 31%, 18%, 75%, 67% y 46%, respectivamente.

Calendario de pagos

El calendario del MEF prevé para mañana martes 27, el pago de salarios a los funcionarios administrativos y personal de salud pública; en tanto que el miércoles 28, cobrarán los miembros de las Fuerzas Públicas (militares y policías), funcionarios del Poder Judicial y Gobernaciones.

El jueves 29 abonarán el sueldo a los docentes y funcionarios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales (10 en total); mientras que el viernes 30 finaliza el periodo de desembolsos, abonándose los servicios personales pendientes, según el informe del Ministerio de Economía.