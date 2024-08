PGN 2025: ¿Más de lo mismo o atenderá las necesidades de la gente?

La presentación del proyecto de PGN 2025 se realizará mañana, a las 9:30, y para eso el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, se reunirá con el presidente de la Cámara de Senadores y presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR cartista).

Es el primer proyecto de ley de presupuesto elaborado íntegramente por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña (ANR cartista), y se espera que marque el rumbo de su política pública para los próximos años.

Lea más: PGN 2025: qué recomienda el exministro Barreto sobre el proyecto

Las carencias en salud, educación, la falta de seguridad y el ineficiente sistema de transporte público son algunos de los principales problemas con los que la población debe lidiar todos los días y aguarda que le solucionen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A través de la asignación de recursos en el presupuesto, el gobierno de Peña definirá sus prioridades o si seguirá manteniendo el mismo costoso aparato público para favorecer a su clientela política.

Los números del PGN 2025

Los datos adelantados desde el MEF dan cuenta de que el proyecto de presupuesto 2025 se elaboró sobre la base de un crecimiento económico del 3,8%, inflación del 4% para el final del periodo y un tipo de cambio a G. 7.569 por dólar.

El tope de déficit fiscal será del 1,9% del PIB, la emisión de bonos del Tesoro rondaría los US$ 500 millones, a lo que se sumarían las emisiones bajo la ley de administración de pasivos o más conocido como ley de “bicicleteo” de deudas.

Lea más: PGN 2025: proyecciones económicas utilizadas para preparar el plan de gasto

El menor déficit, como claramente viene sucediendo este año, impactaría en los programas de inversión en infraestructura, considerando que no existe una mejora en el gasto público, que sigue creciendo en salarios y cargos.

Con relación al endeudamiento, el total en el primer semestre se situó en 39,3% del PIB y se encamina en lo que resta del año para sobrepasará el 40% del PIB, que para muchos organismos financieros y analistas locales es el tope de endeudamiento al que puede llegar nuestro país sin desencadernar problemas financieros.

No habrá aumento salarial

La cartera de Economía no reveló el monto total del proyecto, pero algunos técnicos indicaron que no sería mayor al presupuesto vigente, de más de G. 120,2 billones (US$ 16.323 millones), debido a que se reduce el déficit fiscal a 1,9% del PIB. Sin embargo, hay ampliaciones pendientes de aprobación en el Congreso que impactarán una vez sancionada, porque son gastos rígidos.

Uno de los punto resaltados por las autoridades del MEF es que no prevé aumento salarial para las principales autoridades del Ejecutivo, que tras el fallido intento de autoaumentarse en el presupuesto 2024 esta decisión no se repetirá en el proyecto de PGN 2025.

Lea más: PGN 2025: sindicato pide aumento salarial

Peña y el ministro de Economía, apenas asumido el cargo en agosto de 2023, se incluyeron millonarios aumentos salariales, también para el vicepresidente de la República, los demás ministros, viceministros y directores generales, que no fueron aprobados gracias a la presión ciudadana.

Tampoco se contempla aumento salarial en general para los funcionarios públicos, pero sí se dará el incremento acordado con docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y se incluiría los fondos para atender la carrera de enfermería, según dijeron.

Reajuste por sueldo mínimo

El proyectos incluye el reajuste salarial del 4,4% para funcionarios administrativos que ganan sueldo mínimo, militares, policías, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales que tienen sus remuneraciones atadas a la variación del salario mínimo, aunque no se informó aún si se pagará de una vez desde enero o en dos cuotas como viene sucediendo desde hace un par de años.

Lea más: MEC pedirá US$ 200 millones para aumento salarial en cargos de confianza y se suspende paro docente

Igualmente se reajustan por el aumento del sueldo mínimo, la pensión y el subsidio para veteranos de la Guerra del Chaco, la pensión para adultos mayores de 65 años, la jubilación para militares y policías retirados.

Subsidio familiar y seguro médico

El plan de gasto mantiene los montos destinados a los beneficio para los funcionarios, como es el caso del privilegiado “subsidio familiar” y el seguro médico privado vip.

Lea más: PGN 2025: se mantiene el sueldo mínimo como tope para el subsidio familiar

Con respecto al subsidio familiar, seguirá como tope el salario mínimo (G. 2.798.309) para los pagos que se engloban dentro de ese concepto: subsidio o subvenciones por nacimiento, defunciones, escolaridad de hijos hasta la finalización de la educación media y ayuda alimenticia. En tanto que para el seguro médico se abonará hasta un máximo de G. 1.000.000 por cada beneficiario.