PGN 2025: desde el MEF dicen que debe reflejar “asignación eficiente de recursos”

El gobierno del presidente Santiago Peña (ANR cartista) tiene previsto presentar el próximo viernes 30 el proyecto de presupuesto 2025 al Congreso, para su estudio y aprobación.

Los datos adelantados indican que el plan de gasto se construyó sobre la base de un crecimiento económico del 3,8%, inflación del 4% para el final del periodo y un tipo de cambio a G. 7.569 por dólar.

El Ejecutivo solicitará que el próximo año el tope de déficit fiscal sea de 1,9% del PIB, como lo establece en su plan de convergencia y que prevé recién para 2026 volver al tope de 1,5% como lo obliga la ley de responsabilidad fiscal.

La emisión de bonos del Tesoro para inversiones y el pago de la deuda pública o bicicleteo de las deudas, rondaría los US$ 500 millones, a lo que se sumarían las emisiones bajo la ley de administración de pasivos para el canje de bonos.

Impacto del déficit fiscal

Los números finales no se mencionaron aún, pero en el MEF consideran no sería mayor a lo que hoy representa el presupuesto vigente, de más de G. 120,2 billones (US$ 16.323 millones), atendiendo el poco margen de maniobras que se dispone debido a la reducción del tope de déficit fiscal.

El recorte por la reducción del déficit se daría en los programas de inversión pública y no precisamente en el gasto público, como sucede actualmente que al mes de julio representa una caída del 17% con relación al mismo periodo del año pasado.

El gobierno había citado como prioridad las áreas como salud, educación y seguridad, por lo que se estima que recibirán más recursos para ejecutar los programas previstos por las instituciones del sector.

Reflejar asignación eficiente

El viceministro Lovera en su informe de gestión por los un año en el cargo, dado a conocer días atrás, habló brevemente en el video lanzado sobre el proyecto de presupuesto 2025 que deberá ser presentado al Parlamento.

A su criterio, el PGN 2025 debe reflejar la asignación eficiente de los recursos públicos para poder llegar a la ciudadanía con los bienes y servicios que requieren para mejorar su calidad de vida.

“En eso estamos abocados para llegar al ciudadano, que es el beneficiario último de las políticas públicas”, aseguró el viceministro que tiene a su cago el proceso de elaboración del plan de gasto dentro del MEF, aunque no dio mayores detalles.

El gobierno contará con mayores recursos para el año venidero, ya que estima que el ingreso tributario crecerá entre 6% a 7% por encima de lo previsto para el cierre del presente ejercicio.

No se prevé aumento salarial

El viceministro ya había señalado al programa Enfoque Económico de ABC que no se prevé aumento salarial para las principales autoridades, como el presidente de la República, vicepresidente de la República, ministros, viceministros, directores generales; tras el fallido intento de incremento en el proyecto de presupuesto 2024.

Tampoco se contempla aumento salarial en general para los funcionarios públicos, solo para determinados sectores como docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de enfermería, en éste último caso aún estaba faltando la decisión final.

El proyecto, en cambio, incluye el reajuste salarial del 4,4% para funcionarios administrativos que ganan sueldo mínimo, militares, policías, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales que tienen sus remuneraciones atadas a la variación del salario mínimo, paquete que tendrá un costo de US$ 23 millones.

Asimismo, deberán ser reajustados por el aumento del mínimo: la pensión y el subsidio para veteranos de la Guerra del Chaco, la pensión para adultos mayores, la jubilación para militares y policías retirados.