Itaipú: disminuye pago al Paraguay por Cesión de Energía

En el informe de noviembre último que remitió esta mañana la División Prensa - Asesoría de Comunicación Social - Itaipú Binacional, indica que por Royalties, la binacional transfirió al Gobierno US$ 244.500.000, en tanto que en concepto de Compensación por Energía Cedida remitió US$ 211 millones. Por beneficios propios de la ANDE envió US$ 49,8 millones.

El total, por consiguiente, que transfirió la entidad binacional al MEF y a la ANDE en los once meses que transcurrieron del presente ejercicio asciende a US$ 505,3 millones.

En similar período del ejercicio 2023, por Royalties, la binacional remesó US$ 230 millones, US$ 213 millones por Energía Cedida y US$ 49 millones a la ANDE. El total, por consiguiente, llegó a US$ 492 millones.

Si comparamos los totales de ambos ejercicios veremos que hubo una diferencia de 2,7% a favor del 2024, en tanto que la Compensación por cesión de Energía se redujo en un 0,94% (US$ 2 millones) las remesas por Royalties subieron en un 6,1% (US$ 14 millones) y los beneficios de la empresa eléctrica estatal paraguaya mejoraron en un 1,6% (US$ 800.000).

Acerca de la disminución del flujo de divisas correspondiente a la Compensación por Cesión de Energía, nada explica el material de Itaipú. Solo que esos recursos son incorporados al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje - no lo especifica - “es distribuido a municipios y gobernaciones”.

Producción de Itaipú bajó 20% hasta octubre último

Al comparar los datos correspondientes a la producción de Itaipú se deduce que hasta octubre último hubo una disminución del 20% (53.645 GWh, Vs. 67.073 GWh). ¿Cuánto generó en noviembre? La binacional aún no informó oficialmente al respecto; no obstante, extraoficialmente se sabe que la tendencia contractiva se mantiene, y que el año cerrará inclusive con cifras inferiores a las del 2021 (66.369 GWh).

Esa tendencia, sustentada en informes extraoficiales, explican, al menos se acercan a la explicación, por qué disminuye el pago al Paraguay por cesión de energía - hasta octubre solo cedió un 37,6% de su energía, pero no aclara el incremento en las remesas por Royalties, beneficio que paga Itaipú, también de acuerdo a la cantidad energía que genera la central binacional.

Recordemos que los Royalties tienen su peso específico en el Costo del Servicio de Electricidad de Itaipú, y que pagan en la misma proporción al gobierno brasileño, así como los beneficios que recibe la ANDE (resarcimiento y utilidad).

La Compensación por Cesión de Energía fue excluido de la canasta de costos de Itaipú en enero de 1986, gracias al pertinaz cuestionamiento paraguayo, y es cargado en la tarifa que paga Brasil, que es la parte que consume la energía cedida, de acuerdo con la correspondiente Nota Reversal.

Autocompensación no, pero aún lejos del justo precio

Por consiguiente, la autocompensación, impuesta y aceptada, rigió hasta el 28 de enero de 1986, el valor unitario de la “compensación”, pese a los años que transcurrieron no se aproxima siquiera al justo precio del Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, que el Considerando del mismo Tratado de 1973 rescata.