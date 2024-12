Superintendencia de Jubilaciones “es letra muerta” a un año de su aprobación, afirma Pedro Halley

La ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones hoy es letra muerta a un año de su aprobación y promulgación, debido a que está mal hecha, según aseguró el representante de la Unión Nacional de Jubilados, Pedro Halley.

“La ley no existe, es letra muerta, sencillamente porque no se puede reglamentar lo que está mal, es una ley que tiene tantas contradicciones, tantas lagunas, que salió tan a los apurones que no se puede reglamentar, no se puede salvar con un reglamento lo que la ley dice o no dice, o confunde”, cuestionó.

Agregó que los ministerios de Economía y Trabajo no pueden ni siquiera conformar el Consejo Superior de Seguridad Social, máximo órgano previsto en la ley, que además debe designar un superintendente, debido a que la ley se hizo mal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hace un año, cuando nosotros pedimos que se debata un poco más para que salga una buena ley, porque estábamos de acuerdo con el control, nos corrieron a balinazos de la plaza, nos refugiamos en la catedral, y la ley salió en media hora, urgente. Pasó un año y, ¿qué pasó con esa urgencia? ¿Para qué la urgencia si al final vamos a cajonear algo tan importante?”, fustigó.

Lea más: Fiscalía se ratifica en desestimar denuncia de supuesto desvío de G. 1,6 billones en IPS

Se deben cuidar los fondos jubilatorios

Halley se refirió a la misa central por el día de la Virgen de Caacupé, durante la cual se mencionó a los jubilados y los fondos de los mismos, y celebró que su pedido de que se los recuerde llegó a las autoridades eclesiásticas. “Me parece muy importante que una autoridad eclesiástica máxima se acuerde de los jubilados. Ya van tres años consecutivos que lo hace”, resaltó.

Calificó de “caótica” la situación por la que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios Municipales, y comentó que como organización apoyaron a los aportantes, solicitando una acción de amparo para que se paguen las jubilaciones.

“La Caja Municipal judicialmente contestó que era responsabilidad del Ministerio de Economía, entonces fue la pregunta al Ministerio de Economía y ¿que nos dijo?, que es responsabilidad de la Caja Municipal, entonces todo el mundo se tira la pelota, pero en el medio hay unos 3.000 ancianos, adultos mayores que ya no tienen capacidad laboral, viviendo de olla popular y de bijoutería. Está fea la situación de los jubilados municipales”, lamentó.

Dijo que más allá de lo que dijo monseñor, respecto a que no se juegue con los derechos y fondos de los jubilados, con lo que no hay que jugar es con el aporte de los activos, considerando que es el dinero que se quiere. “Sin jubilación vas a terminar en la piecita del fondo de algún hijo piadoso, eso es lo que hay que evitar, no es solo los derechos de los jubilados, sino los derechos en expectativa de los aportantes”, indicó.

Lea más: Protesta contra Vicente Bataglia: trabajadores y jubilados tomarán las calles contra impunidad en el IPS

Jubilados molestos con la Fiscalía por impunidad en casos de corrupción

Halley dijo que están molestos e indignados con la Fiscalía General del Estado debido a que le dieron impunidad a Vicente Bataglia, expresidente de IPS, y cerraron un expediente abierto con más de 20 tipos penales sobre el uso de los fondos de IPS y de un préstamo realizado por al previsional.

“Estamos molestos, estamos indignados, estamos enojados con la Fiscalía General del Estado, con la fiscal adjunta, y vamos a movilizarnos el martes a las 9:00. El caso de IPS y la denuncia de la Contraloría General de la República, una tonelada de documentación remitida por IPS a la Fiscalía General sobre el caso de los desfalcos y demás hechos irregulares cometidos por Bataglia y más o menos 20 tipos penales y el principal que se refiere a la falta de documentación por el uso de G. 1.600 millones”, comentó.

Agregó que además del desfalco de los G. 1.600, también en la causa se había abierto una investigación por la falta de claridad por el préstamo que hizo IPS del sistema bancario por valor de US$ 250 millones para pagar a los acreedores de salud, que también fue desestimado.

“No hay daño patrimonial, no hay perjuicio y la fiscal adjunta Soledad Machuca ratificó el dictamen de tres fiscales de inferior jerarquía, que dijeron que Bataglia no tiene ninguna responsabilidad, ni él, ni su equipo. Nosotros creemos que sí tiene, que esos pagos no están documentados, esa plata se perdió, se diluyó, ese préstamo se fue en campaña política, no se fue en medicamento, la respuesta está en que hoy no hay nada; de cuatro medicamentos prescriptos, obligatoriamente uno hay, con suerte, el resto tenés que comprar”, criticó.

Lea más: IPS: Lo que dejó la era de Vicente Bataglia

Cuestionó que los responsables de esa situación, sean quienes sean, hoy están siendo exonerados por la Fiscalía de cualquier eventual responsabilidad y ni siquiera van a ir a juicio.

“No sabemos si corrió plata, no corrió, no sabemos, pero si hay corrupción y ahí sí hay impunidad cuando se dice que una persona como Vicente Bataglia no tiene ninguna responsabilidad”, concluyó.