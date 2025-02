Petropar adjudica otra compra de gasoil a empresa uruguaya, ante posible fracaso con firma catarí

Ante el posible fracaso en la compra de gasoil de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, a la firma Doha Holding Group LLC, de Catar, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, la petrolera estatal adjudicó otro llamado “urgente” para la compra spot de diésel.

Se trata de una convocatoria publicada el 3 de enero pasado, también bajo un “procedimiento especial” de contratación, con publicación posterior de los documentos en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyas ofertas se recibieron ese mismo día por correo electrónico.

Las ofertas físicas se entregaron el 7 de enero y resultó adjudicada la firma uruguaya Ormalor S.A.S., representada por Andrés Mariano Estévez Ruibal, según los documentos publicados recién ayer en el portal de Contrataciones. La resolución de adjudicación N° 013/25, firmada por Jara el 13 de enero, fue publicada a casi un mes de la adjudicación, pero el contrato rubricado con la compañía aún no se divulgó.

Una vez más llama la atención que nuevamente no exista antecedentes de que la empresa uruguaya haya proveído anteriormente carburante a la estatal, y referentes del sector de combustibles también confirmaron a ABC que desconocen a la citada compañía beneficiada por Petropar.

Combustible más caro que la firma catarí

Según el informe de evaluación de ofertas, rubricado por los gerentes de Petropar William Wilka y Ramón Benítez, Ormalor S.A.S. se comprometió a proveer una cantidad máxima de 40.000 metros cúbicos del carburante a la petrolera pública, que debe ser entregado este mes en el Km 171 del Río Paraná Guazú, en la República Argentina (modalidad CIF), por un total de US$ 26.380.000, lo que equivale a un precio unitario de US$ 659,50 por metro cúbico (US$ 147 más que el gasoil a precio milagroso de la firma catarí).

De acuerdo con la resolución de Jara, Petropar adjudicó este contrato a un diferencial de 13,6 cpg (centavos por galón americano). Sin embargo, la estatal aún no ha publicado el contrato firmado con la compañía y las razones de esta omisión son desconocidas, ya que Petropar maneja sus procesos con total hermetismo con la actual administración.

Lo concreto es que Ormalor S.A.S. presentó la oferta más barata entre otros tres oferentes: Trafigura PTE LTD., BB Energy USA LLC y Vitol Energía Américas SA.

En Petropar no explican el impacto que tendrá esta compra de “oportunidad” en el precio del gasoil, cuyo valor aumentó G. 300 por litro en enero. El monto de la adjudicación se encuentra cercano al valor FOB de la estructura de costos de la estatal en diciembre (US$ 665,2 por metro cúbico), ya que hasta ahora no se han publicado los valores correspondientes a enero para poder hacer comparaciones.

¿Fracasó el contrato con la firma catarí, pese a las prórrogas?

Esta compra de “oportunidad” fue realizada por Petropar en medio de los incumplimientos en la entrega de gasoil de la firma catarí Doha Holding Group LLC, cuyo contrato está al borde del fracaso, a pesar de las prórrogas concedidas por la empresa pública.

El contrato con dicha firma venció el 30 de noviembre del año pasado, pero Petropar ya otorgó dos prórrogas: primero extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre y luego hasta el 31 de enero. Sin embargo, a pesar de estas extensiones, la firma no cumplió, y se confirmó que la empresa pública otorgó nuevamente otra prórroga a la compañía, aunque los detalles de los nuevos plazos siguen siendo desconocidos.

Hasta ahora se sabe que se ha duplicado el plazo del contrato, lo que podría contradecir la Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, que permite una ampliación de solo el 20% en plazos y montos de los contratos.

De este modo, la estatal sigue beneficiando a la empresa catarí para que pueda proveer las 100.000 toneladas métricas de gasoil que le adjudicó, por un valor superior a US$ 61 millones (a un precio “milagroso” de US$ 610 por tonelada métrica, lo que se traduce en US$ 512,40 por metro cúbico, precio que ni el gigante de Brasil pudo conseguir).

En este sentido, sigue siendo un misterio cómo la empresa catarí podría cumplir con la entrega de un gasoil barato en medio de los incrementos que se están registrando en las cotizaciones internacionales, razón por la cual todos los emblemas, incluyendo Petropar, tuvieron que alzar sus precios hace unas semanas.

Los que están detrás de la firma catarí

En el contrato firmado con Petropar, la empresa catarí registró como domicilio la dirección del Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, perteneciente a la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico y vicepresidente del club Olimpia, quien es cercano al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Según los datos disponibles, Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo, Alejandro Domínguez Pérez, figura como representante de la empresa en el portal de Contrataciones Públicas, junto con el misterioso jeque Khalifa Hamad Al-Thani y Saad Doukali.

Resulta sospechoso que Petropar siga otorgando más plazos a la empresa catarí en lugar de rescindir el contrato por incumplimiento y reclamar la garantía de fiel cumplimiento por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del banco “Qatar International Islamic Bank (QIIB)”.

Si la firma no paga dicho monto, la estatal debería demandar a la empresa ante un juzgado local; de lo contrario, los directivos de Petropar incurrirían en una lesión de confianza, según expertos consultados.