Petropar se aferra al contrato con la firma catarí, pese a los incumplimientos

Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la presidencia de Eddie Jara, aún no rescindirá el contrato con la compañía catarí Doha Holding Group, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esto, debido a que el precio ofrecido por la firma para la provisión de gasoil “es inmejorable”, según afirmó ayer Adalberto Acuña, director de Gabinete de Presidencia de la petrolera pública.

El alto funcionario recibió ayer a un equipo de este diario, junto con la Directora de Comunicaciones de la estatal, Norma Caballero. Durante una entrevista, defendió el contrato con la empresa, a pesar de los incumplimientos en la entrega del carburante.

Hasta la fecha, la estatal ha duplicado el plazo mediante adendas para permitir a la compañía cumplir con la entrega del diésel, ignorando la Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, que solo permite una ampliación del 20% en plazos y montos.

“Es un precio inmejorable y la empresa está siguiendo el proceso correspondiente. Cuando el producto llegue y se materialice, beneficiará a toda la ciudadanía. Es un riesgo cero para Petropar porque no se pagó anticipo. Es un producto cuya calidad vamos a verificar cuando llegue a nuestro puerto. Además, una vez que llegue, lo revisaremos en nuestro laboratorio. Verificaremos tanto la calidad como la cantidad, y solo después de eso se descargará en los tanques. A los 30 días, se procederá al pago”, enfatizó.

No pudo explicar de dónde provendrá el gasoil a tan bajo precio

Sin embargo, el alto funcionario no pudo explicar de dónde provendrá el gasoil que debe ser suministrado por la firma catarí, ni cómo la empresa conseguirá el precio “milagroso” de US$ 610 por tonelada métrica, cuando los precios internacionales continúan en aumento. De hecho, Petropar subió recientemente sus precios.

Según la propuesta de la compañía, el carburante debía provenir de Kazajistán, pero esto ya no sería posible. Al preguntarle a Acuña si realmente se traerá el combustible desde ese país, respondió: “Eso no podemos mencionarlo, está dentro del proceso y no queremos ser irresponsables al hablar de ello”.

Asimismo, se le mencionó que el origen del combustible podría ser dudoso al precio que siguen esperando para la provisión. A lo que respondió: “De ninguna manera. Hay que entender que existen las compras de oportunidad, cuando las refinadoras quieren liberar sus tanques y bajan los precios”.

Se le recordó que, en el caso de una compra de oportunidad, la empresa debía haber cumplido con el plazo de entrega inicial de dos meses, establecido en el contrato, entre octubre y noviembre del año pasado. Esto considerando que Petropar aceleró la compra a través de un procedimiento especial de contratación, con la publicación posterior de los documentos.

En este sentido, el contrato debía tener una duración máxima de dos meses (lo habitual en este tipo de adquisiciones), y no se debían otorgar prórrogas para evitar dar ventajas a la empresa respecto a otras firmas que también compitieron en el llamado.

Sobre este punto, Acuña manifestó: “Es relativo. De repente, hay superproducción o algo similar, porque en el mercado internacional, los productores de petróleo, como Arabia Saudita o las refinerías en el Golfo de México, tienen una superproducción. Eso afecta el precio, ya que deben liberar espacio para continuar con su programa de producción, evitando que el precio fluctúe demasiado. A veces, eso sucede; la industria funciona así”.

Otra prórroga otorgada, pero sin explicación sobre el nuevo plazo

Lo cierto es que el 31 de enero pasado venció el plazo de la segunda prórroga otorgada a Doha Holding Group LLC mediante una adenda, pero nuevamente el plazo no se cumplió. La primera ampliación a la firma catarí también se dio mediante adenda, estableciendo el 31 de diciembre del año pasado como fecha límite.

Sin embargo, debido a la imposibilidad de cumplir con los plazos, Petropar volvió a otorgar una nueva prórroga a la compañía extranjera, aunque la estatal evita informar hasta cuándo.

Cuando se le preguntó cuál es el plazo otorgado a la empresa tras el vencimiento de la última prórroga, Acuña respondió: “Ese es un proceso que aún se está llevando a cabo, no me gustaría hacer futurología. Es un proceso que estamos siguiendo. Desconozco si existe una nueva adenda. El proceso sigue según lo estipulado”.

Lo cierto es que Doha Holding debe suministrar 100.000 toneladas métricas de gasoil por más de US$ 61 millones. En el contrato firmado con Petropar, la empresa catarí registró como domicilio la dirección del Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Según los datos disponibles, Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo, Alejandro Domínguez Pérez, figura como representante de la empresa en el portal de Contrataciones Públicas, junto con el misterioso jeque Khalifa Hamad Al-Thani y Saad Doukali.