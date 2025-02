Fijan el 30 de mayo como fecha para la firma del nuevo Anexo C de Itaipú

El acuerdo sobre la fecha para la firma del nuevo Anexo C de Itaipú para el 30 de mayo de este año fue posible después de una reunión encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, informó la oficina de Comunicación de la Presidencia de la República.

Del citado encuentro participaron los ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez; de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira y la embajadora María Laura da Rocha, Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil.

“En el encuentro revisaron el avance de las negociaciones y consideraron que es posible llegar a un acuerdo pleno para finales del mes de mayo”, indicaron.

Agregan que los representantes de ambos países ratificaron el compromiso de seguir trabajando juntos, buscando acuerdos que reflejen las buenas relaciones y fortalezcan a la Entidad Binacional Itaipú.

Negociación no terminó en plazo

Cabe recordar que el presidente de la República, Santiago Peña, señaló a finales del año pasado que la negociación con el Brasil “no terminó“. “Seguimos las conversaciones. Nosotros estamos más preocupados que en cumplir una fecha, en que realmente se cumpla el objetivo. Pero hay conversaciones, hay un equipo que está trabajando en eso. Y eso va a llevar su camino”, añadió.

Peña también mencionó que desde el gobierno se tenía la tranquilidad de que Itaipú tiene tarifa definida por tres años. “Entonces eso nos da, de alguna manera, un espacio... No tenemos esa premura que sí teníamos. El año pasado, en esta época, no había tarifa, no había presupuesto, y había una incertidumbre tremenda”, resaltó en aquella oportunidad, considerando que parte del acuerdo de abril del año pasado era concluir las tratativas antes del 31 de diciembre del 2024.

Por su parte, semanas antes, el ministro de Industria, Javier Giménez, había indicado que las negociaciones con Brasil habían avanzado significativamente, alcanzando un 80% en las discusiones técnicas, asegurando que el diálogo entre ambas partes era fluido.