Instan a productores a “salirse” de la venta de ganado ante baja de precios impuesta por la industria

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) señaló que si bien es cierto que el precio del ganado y el mercado de la carne “son dinámicos”, apenas habían terminado de celebrar que desde el sector industrial proyectaban mejoras en los precios para los productores, cuando los frigoríficos volvieron a posicionarse con la misma estrategia de realizar “compras largas para tener una escala prolongada de faena”, pero con valores inferiores.

Ramiro Maluff, presidente de la Appec, enfatizó en conversación con ABC que no había nada en el horizonte que los hiciera presumir que el precio del ganado pudiera bajar. “Si comparamos la faena entre enero del 2024 y 2025, se puede ver un ritmo altísimo a consecuencia del mercado demandante que tienen las industrias. Eso debería generar una puja entre las industrias por el ganado. Lo mismo sucedió con las exportaciones, tenemos casi 20% de aumento en el precio por tonelada exportada, un 40% más en ingreso de dólares al país y 17% más de toneladas enviadas”, enfatizó.

Lamentó que, pese a este escenario, las industrias utilizaron la misma estrategia de posicionarse en el mercado con “una compra larga para tener una escala prolongada de faena”, pero con una propuesta de 20 o 30 centavos menos de lo que estaban pagando para el kilo al gancho hasta la semana pasada.

“Ante este escenario, queremos instar a los productores a utilizar estrategias parecidas y salirnos de la venta de ganado en este momento. Aprovechemos este momento de la vacunación contra la fiebre aftosa y el inicio de la identificación de los terneros para hacerlo. Los que pueden aguantar (por condiciones climáticas), tienen que hacerlo”, expresó.

En este contexto, recordó a los productores que los bancos están disponibles para facilitar recursos que les permitan “aguantar”, luego de que el Banco Central del Paraguay dispuso medidas transitorias de apoyo al sector productivo ante factores naturales desfavorables.

Panorama para el productor ganadero

Maluff remarcó que ante el escenario internacional y la disminución del ganado para faena, los precios para los productores necesariamente tendrán que volver a subir.

“Desde la Appec instamos a los productores en general y, por supuesto, a nuestros asociados a salir de la venta en este momento y esperar que la industria vuelva a pagar los valores que tenía hasta la semana pasada”; indicó.

Precio del ganado

Hasta hace apenas una semana, productores celebraron que el precio del ganado alcanzó los US$ 3,94 por kilogramo al gancho, frente a los US$ 3,05 en que se encontraba seis meses atrás, con un incremento cercano al 30%, según el reporte de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

No obstante, en el informe de esta semana se observó que el valor del ganado descendió hasta US$ 3,70 por kilogramo al gancho. Desde el sector productivo sostienen que no hay razones para que el precio del ganado “no siga subiendo o por lo menos se sostenga”.

De acuerdo con análisis realizados en el sector productivo, para mantener el promedio “país” del rebaño ganadero, el precio por kilogramo al gancho debería estar cercano a los US$ 4, lo que permite cubrir los costos, sostener la actividad pecuaria y realizar inversiones.