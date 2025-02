Itaipú: Gobierno busca reducir la cesión y promover el uso interno de la energía, según ministro

Sobre la cesión de energía, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, aclaró que esa práctica seguirá vigente mientras no se modifique el tratado. Sin embargo, enfatizó que el gobierno paraguayo busca reducir la cesión y promover el uso interno de la energía para fortalecer el desarrollo industrial del país.

Agregó que la cesión de energía es por falta de desarrollo industrial del Paraguay: “nosotros no deberíamos más ceder energía al Brasil a ningún costo. Recibimos dinero por esa cesión, pero no es el dinero lo que nosotros estamos buscando, sino la inversión que pueda hacer uso de esa energía, porque multiplica por cinco ese dinero que recibimos cuando cedemos la energía que no usamos”, dijo.

Añadió que “hay que siempre buscar eliminar esa cesión o exportación de energía, porque quiere decir que la propia incapacidad que tenemos como país es poder hacer uso del 100%, y haciendo uso del 100%, tendremos el desarrollo industrial que estamos buscando”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Itaipú: ministro ahora dice que opción B es venta directa al mercado libre brasileño

Giménez enfatizó que el nuevo Anexo C contemplará tres opciones para el uso de la energía paraguaya: “Opción A - cesión; Opción B - venta directa al mercado libre (nunca antes se logró esto); Opción C - contratación y uso”.

El ministro explicó que, para vender la energía en el mercado libre, la ANDE primero debe contratar la potencia correspondiente. “Para hacer esto, lógicamente la ANDE primero debe contratar la potencia que genere la energía para luego salir a vender. Como en el caso de la venta de energía de Acaray, que está en vías de formalizarse”, indicó.

En el caso en que la ANDE no contrate su potencia, la cesión de energía a Brasil continuará bajo los términos actuales. “En caso de que la ANDE no contrate esa potencia, el Tratado seguirá estableciendo la venta bajo cesión, que le rinde al Paraguay los royalties por cesión de energía”, explicó Giménez.

Lea más: Itaipú: Gobierno no plantea vender excedentes libremente al Brasil

En cuanto a los ingresos por la cesión de energía a Brasil, el ministro y también consejero de Itaipú indicó que “todavía está por definirse”. “No quiero entrar en detalles, pero la idea es que Paraguay siempre busque mejores precios y mejores ingresos por la energía que no utiliza”, acotó.

Repotenciación

Uno de los principales acuerdos alcanzados con el Brasil es el fortalecimiento de Itaipú como empresa generadora de energía. “Recordemos que Itaipú es una empresa cuya misión fundamental es generar la máxima cantidad de energía posible”, señaló el ministro.

Dijo que luego de 40 años de funcionamiento de las turbinas, porque el tratado cumplió 50 años, pero las turbinas 40, hay que hacer inversiones para repotenciarlas y que esas inversiones salen de los excedentes que se puedan generar.

Habló también de la exploración de nuevas fuentes de generación, incluyendo un proyecto solar en el embalse de la represa.

Otro punto clave del acuerdo es la planificación estratégica para garantizar la sostenibilidad energética de Paraguay. “La ventana que se calcula es el 2030 o 2032 y eso está a la vuelta de la esquina. Demoran las inversiones en nuevas fuentes de generación, entonces hay que comenzar a invertir en eso ya, este año o el otro”, advirtió Giménez.

Lea más: Quieren repotenciar las 20 turbinas de Itaipú y añadir 4000 MW más

En el ámbito financiero, recordó que se estableció una tarifa fija (US$ 19,28 MW- mes) para los próximos tres años, lo que otorga previsibilidad al gobierno paraguayo. “La tarifa ya fue fijada por los próximos tres años, lo que le da previsibilidad al gobierno del Paraguay. Pero más adelante esa tarifa tiene que ser competitiva”, indicó el ministro, destacando la importancia de mantener costos accesibles para el desarrollo industrial y comercial del país.

Vender energía

El acuerdo también contempla la posibilidad de vender energía paraguaya en el mercado libre brasileño. “Parte del arreglo es que Paraguay pueda exportar energía al mercado libre y al mercado regulado en Brasil”, explicó Giménez. En este contexto, recordó que la ANDE ya realizó una licitación internacional para la venta de energía de Acaray, un paso considerado por el ministro como un hecho histórico en el proceso de apertura del mercado energético paraguayo.

Sin embargo, en este punto debe mencionarse que, según el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, el estudio de la venta o no de la energía de Acaray al Brasil sigue en análisis en el Equipo Económico Nacional, aun sin definición. Y que se trata de energía paraguaya, pero no de Itaipú.

Lea más: Itaipú instalará planta solar flotante de 1 MWp, experimento que le costará US$ 1 millón

De fechas y reuniones

Confirmó que hasta el 30 de mayo de este año es la fecha definitiva para el cierre de la negociación. “Tendríamos que haber terminado en diciembre, no lo conseguimos, tiene su grado de complejidad. Hemos avanzado bastante y ahora esta nueva fecha yo creo que va a reflejar ya el resultado final”, explicó.

Sobre la agenda de reuniones, el ministro explicó que aún no hay una fecha definida para la próxima ronda de negociaciones. “Lo de ayer (el viernes último) fue importante, pasamos toda la mañana con el ministro (de Minas y Energía) Alexandre Silveira, y una representante de Itamarati, luego visitamos al presidente de la República, Santiago Peña, que nos recibió por espacio de una hora, y fue un paso importante”, explicó.

Lo que dijo Peña sobre la tarifa de Itaipú

Peña resaltó esta mañana, durante su recorrido por el Hospital General de Coronel Oviedo, la negociación que realizó para alcanzar la tarifa que hoy rige en Itaipú. “Fue una negociación patriótica, exitosa, en 30 años Paraguay recibió 1.600 millones de dólares para gastos sociales; en tres años vamos a recibir 1.950, son esos recursos los que nos están permitiendo equipar este hospital”, manifestó.

Agregó que en la negociación que está en curso se quiere llegar a finales de mayo, se busca que el Paraguay “saque el mayor beneficio posible”.