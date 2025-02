Itaipú: ministro ahora dice que opción B es venta directa al mercado libre brasileño

“Paraguay va a poder vender su energía excedente en el mercado libre brasileño a partir de la firma del nuevo Anexo C. Está ya firmado en el entendimiento. No sé qué confusión hubo ayer en la comunicación, pero quería aclarar”, señaló el ministro de Industria y Comercio, y negociador por Paraguay del Anexo C, Javier Giménez.

Recordó que la ANDE ya realizó una licitación para vender energía paraguaya en Brasil el año pasado, aunque aún no se ha concretado la transacción. “De hecho, la ANDE ya hizo una licitación para vender en el mercado libre energía suya el año pasado. Ya se hizo. Participaron varias empresas de Brasil y la energía se licitó”, comentó.

Sin embargo, el reclamo histórico de Paraguay ha sido la posibilidad de vender su energía excedente de Itaipú en lugar de cederla a Brasil.

En su aclaración, Giménez enfatizó que el nuevo Anexo C contemplará tres alternativas para el uso de la energía paraguaya: “Opción A - cesión; Opción B - venta directa al mercado libre (nunca antes se logró esto); Opción C - contratación y uso.”

El ministro explicó que, para vender la energía en el mercado libre, la ANDE primero debe contratar la potencia correspondiente. “Para hacer esto, lógicamente la ANDE primero debe contratar la potencia que genere la energía para luego salir a vender. Como en el caso de la venta de energía de Acaray que está en vías de formalizarse”, indicó.

En caso de que la ANDE no contrate su potencia, la cesión de energía a Brasil continuará bajo los términos actuales. “Caso la ANDE no contrate esa potencia, el Tratado seguirá estableciendo la venta bajo cesión que le rinde al Paraguay los royalties por cesión de energía”, explicó Giménez.

Además, Paraguay tendrá la posibilidad de comprar energía en el mercado libre brasileño. “De hecho, Paraguay podrá comprar también del mercado libre brasileño, quién dice que no“, señaló el ministro, destacando la flexibilidad que se busca con el nuevo acuerdo.

Expresó que el Gobierno paraguayo tiene una visión clara sobre el destino ideal de la energía: “La verdadera estrategia o intención del gobierno es el USO de toda la energía dentro de territorio paraguayo. No más venta a Brasil de energía bajo cesión ni venta al mercado libre. En vez de eso, USO DENTRO de Paraguay para el desarrollo de la industria y la mano de obra paraguaya” (sic), enfatizó.

El principal desafío radica en la capacidad de Paraguay para aumentar su contratación de Itaipú y ubicar la energía dentro del país.

“Es una opción, por qué no”, respondió Giménez al ser consultado sobre si la ANDE aumentará su contratación de Itaipú para utilizar toda la energía que le corresponde al país.

El ministro subrayó que la opción más favorable para el desarrollo del país es la contratación y uso de la energía dentro de Paraguay. “De las tres opciones, la última es la que realmente conduce al desarrollo y el objetivo final del gobierno. El efecto multiplicador del uso es de x5, imagínate“, detalló.

Antes dijo que Tratado establece solo cesión

En su aclaración, Giménez insistió en que su mensaje siempre ha sido el mismo y que la renegociación del Anexo C permitirá a Paraguay elegir entre cesión, venta directa o contratación y uso de su energía. Sin embargo, el día anterior el ministro, al ser consultado sobre la venta de excedentes paraguayos de manera directa al mercado brasileño, dijo que los excedentes de Itaipú se les ceden al socio. En este caso, Paraguay le cede a Brasil, y Brasil le paga por esa potencia. “Eso está en el Tratado, para poder cambiar eso hay que modificar el Tratado”, había dicho.