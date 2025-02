Yacyretá busca percibir US$ 28/MWh de ANDE y Cammesa de Argentina

Este acuerdo al que intenta llegar Yacyretá con sus compradores, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), de Paraguay y Argentina, respectivamente, es un mecanismo para mejorar la previsibilidad financiera de la hidroeléctrica. Así lo aseguró ayer el consejero paraguayo de la binacional, Ing. Ángel María Recalde, en una entrevista con Monumental AM.

”No se puede hablar de ajuste de tarifa. La tarifa va a seguir siendo la misma. Sí, hay un principio de acuerdo como para que en ambas márgenes, lado paraguayo y lado argentino, se pague el mismo valor y que sea un poco más de lo que se está pagando hoy”, aclaró.

Recordó que actualmente, la tarifa oficial de Yacyretá ronda los 50 dólares por megavatio hora en las facturas emitidas, pero que los pagos efectivos están muy por debajo. “Argentina paga en torno a 16 o 17 dólares por megavatio hora, dependiendo del tipo de cambio, y la ANDE abona 22,63 dólares desde 1997”, detalló el Ing. Recalde. Esto genera un déficit acumulado que impide cubrir los costos operativos de la represa.

Según el consejero, el acuerdo de pago en discusión establece un monto de 28 dólares por megavatio hora, que permitiría reducir la brecha financiera de la hidroeléctrica sin representar una modificación en la tarifa. “No es una nueva tarifa o un ajuste tarifario, es un acuerdo de pago de las facturas emitidas por valor mayor, pero haciendo de que ese pago efectivamente pueda redundar en una tranquilidad y previsibilidad en los compromisos que tiene la entidad”, enfatizó.

A pesar de este mecanismo, la deuda con la EBY seguiría acumulándose. Recalde indicó que Argentina ya adeuda más de 6.000 millones de dólares y que la ANDE acumula un pasivo cercano a los 700 millones de dólares en pagos diferidos. “En algún momento se tiene que ver la forma de arreglarlo”, afirmó.

ANDE: Impacto en clientes

Sobre el impacto de este acuerdo en la tarifa que la ANDE cobra a los paraguayos, Recalde manifestó que la decisión corresponde a la empresa estatal de electricidad. “Esa es la pregunta que me gustaría que le traslades a la gente de ANDE. No está lejos este valor de 28 dólares de lo que hoy cuesta la energía de Itaipú, así que no creo que impacte tan fuertemente”, señaló.

Por otro lado, destacó que con estos recursos se podría asegurar la continuidad de las obras en el brazo Aña Cuá (paralizadas parcialmente desde enero del 2024) y la modernización tecnológica de la represa. “Eso está contemplado ahora con estos 28 dólares por megavatio hora, si se llega al acuerdo este que está todavía sin firmarse, pero que está aparentemente bien encaminado”, sostuvo Recalde.

Sobre la deuda de Yacyretá con Paraguay por territorio inundado, el consejero aseguró que “no hay posibilidad de honrar ese compromiso con esta situación”. Apuntó a que se debe seguir insistiendo en un arreglo definitivo de la situación financiera en general de Yacyretá.