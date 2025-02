Búho: registran cerca de mil pasajeros en la primera semana

Fueron registrados 960 pasajeros en la primera semana del servicio de transporte público nocturno, Búho, según afirmó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.

“Tenemos casi 960 pasajeros computados en la primera semana, pero hay que observar, todavía no termina una semana, tiene que terminar un mes, vamos a ir evaluando”, dijo en conversación con ABC.

Agregó que el sistema tiene impacto económico y social en los usuarios de la madrugada, ya que los mismos pagaban G. 30 mil a G. 40 mil en plataformas y que el trabajador ya no se tiene que quedar hasta las cuatro de la mañana para ver el primer servicio diurno que le lleve a su casa.

“¿Qué significa para ese trabajador? Quizás un padre de familia, porque no una madre de familia, que no está llegando a su casa, y en las casas tienen los hijos, el padre no llega, llega más tarde, en vez de llegar a las dos y media que cerró sus actividades, tiene que esperar a las 4:00, entonces hay mucho impacto social desde el punto de vista de la gente que trabaja”, sostuvo.

Subsidio al sistema Búho es por kilómetro

Explicó que con esta modalidad, el Búho, han innovado en la manera de pagar la tarifa del sistema, a diferencia de la modalidad habitual diurna, en la que hay una tarifa técnica, la cual una parte la paga el usuario cuando paga su pasaje, y la otra parte la paga el Estado con subsidio.

“¿Qué hicimos nosotros a la noche?, innovamos la manera en el que el Estado financia la operativa, ahora pagamos por kilómetro. ¿Eso qué significa?, que el bus al recorrer los kilómetros en su redondo, genera un número de kilómetros, pueden ser 100 km, 200 km, por redondo son 48 kilómetros más o menos, entonces se paga por kilómetro recorrido al bus”, precisó.

Resaltó que si esta operativa cada vez tiene más pasajeros, la propia dinámica hará que ya no exista necesidad de un subsidio por parte del Estado.

“Si esta dinámica es muy grande, el propio circuito, la propia operación, va a pagar todas las cuentas, cada pasaje va a pagar las cuentas y el Estado no pagaría subsidio”, aseveró.