Las municipalidades de todo el país recibieron desde 2014 hasta 2024 unos US$ 2.200 millones

Los ingresos generados provienen de varias fuentes, a decir: los royalties, producto de la explotación hidroeléctrica y que compensan a municipios por el uso de recursos naturales; el FONACIDE, financiado por Itaipú y cuyos fondos se destinan a educación e infraestructura escolar; los ingresos de juegos de azar se redistribuyen para proyectos sociales, mientras que las transferencias por menores recursos equilibran ingresos entre municipios. Por su parte, las compensaciones de la INC mitigan impactos de la industria cementera, y las de Saltos del Guairá resarcen a municipios afectados por la represa de Itaipú. Aportes especiales como los de la Ley N° 6145/18 y la Ley N° 6241/18 fortalecen el desarrollo cultural y turístico en municipios con legado histórico, mientras que la Ley N° 6275/18 establece la cooperación con Taiwán para proyectos en educación, salud e infraestructura.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las transferencias a las más de 260 municipalidades de todo el país han mostrado una dinámica variable en el período 2014-2024. Así, en más de una década, ya recibieron aproximadamente G. 13,6 billones o US$ 2.200 millones, es decir, 5,57% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

En términos absolutos, estas transferencias variaron entre un mínimo de US$ 148 millones en 2021 y un máximo de US$ 248 millones en 2016. A modo de desagregar, en el año 2014, las transferencias habían totalizado US$ 202 millones, mientras que, en el año 2015 los recursos cayeron a US$ 174 millones. El 2016 marcó el punto más alto con US$ 248 millones (incidencia de la Ley de Capitalidad) o 0,68% con respecto al PIB. Sin embargo, en 2017 y 2018, se observaron ligeras disminuciones situándose en US$ 240 millones y US$ 234 millones, respectivamente.

En 2019, las transferencias municipales descendieron a US$ 214 millones y durante el 2020 alcanzaron US$ 183 millones coincidiendo con los efectos de la pandemia. No obstante, la caída más pronunciada se observó posterior a la crisis sanitaria cuando las municipalidades recibieron US$ 148 millones.

Cambio en el comportamiento

A partir de 2022, se registra una recuperación progresiva en las transferencias con una tendencia creciente de US$ 172 millones en ese año y US$ 181 millones en 2023. En tanto que para el ejercicio 2024, las transferencias alcanzaron US$ 222 millones, estabilizándose en 0,50% del PIB, un nivel similar al observado en 2014.

Como se han expuesto en los datos analizados y a modo de remarcar, las transferencias han seguido un comportamiento cíclico, con períodos de expansión y contracción, lo que sugiere que, si bien los gobiernos municipales han recibido un flujo constante de recursos, su asignación depende de varios factores desde la coyuntura económica, las políticas de asignación presupuestaria hasta la capacidad de las municipalidades de reportar de manera correcta la utilización de los recursos. En este último punto, muchas han dejado de recibir transferencias por el incumplimiento en la rendición de cuentas con impactos importantes en el financiamiento de sus respectivos presupuestos.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.