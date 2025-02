Presupuesto del gobierno central prevé menos recursos para obras

Los datos sobre el monto asignado a la inversión física u obras de infraestructura forman parte del informe “Principales Indicadores Financieros”, elaborado por la Dirección General de Presupuesto del MEF.

Este informe es el primero del año y en él se resumen los diferentes tipos de gastos presupuestados, los fondos asignados y la variación en comparación con el ejercicio anterior.

Al mes de enero, según este informe, el presupuesto aprobado para la administración central o gobierno central asciende a G. 74,5 billones (US$ 9.497,1 millones al cambio vigente), cifra que representa un incremento del 12,3% con relación al año pasado.

Dentro de este paquete total, los recursos que serán destinados a la inversión física o en infraestructura pública disminuyen 3,5% en comparación con el presupuesto 2024.

El año pasado previeron poco más de G. 7 billones (US$ 904,3 millones), pero para el presente ejercicio el monto se redujo a G. 6,8 billones (US$ 872,4 millones), lo que implica una diferencia negativa de G. 250.000 millones (US$ 31,9 millones) y equivale a 3,5% menos.

Tope de déficit fiscal

La disminución de los fondos presupuestados para la ejecución de la inversión en infraestructura dentro de la administración central, obedecería a la necesidad de alinear los gastos al nuevo tope de déficit fiscal de 1,9% del PIB establecido para este año.

El referido nivel de déficit forma parte del plan de convergencia del gobierno de Santiago Peña (ANR-HC), que aplican desde agosto de 2023.

En el primer año, decidieron pagar la deuda con las empresas contratistas y farmacéuticas, unos US$ 600 millones, que llevó el saldo rojo ese año a 4,1% del PIB, en tanto el año pasado cerró en -2,6%.

Para el presente ejercicio, el presupuesto contempla un techo de déficit de 1,9% del PIB y para el año venidero el retorno al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal.

Este proceso, de concretarse, se dará luego de siete años consecutivos de cierre de los ejercicios con déficits por encima del tope de la ley de responsabilidad fiscal.