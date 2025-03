Paraguay en el desarrollo de los mercados de crédito de carbono

Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 7190 / de los créditos de carbono en Paraguay, se regulará la comercialización de los certificados, lo que dará mayor seguridad jurídica sobre la propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados, así como garantizará su libre comercialización en el mercado voluntario, y otorgará transparencia a las transacciones. Aunado al hecho, de potenciar el crecimiento de la economía con la atracción de inversionistas abocados a proyectos de sostenibilidad.

La justificación de la normativa se centra en que los proyectos relacionados con créditos de carbono tienen, por lo general, un doble impacto. A decir, por un lado, el efecto positivo para el medio ambiente a través de la reducción, eliminación y/o captura del dióxido de carbono y, por otro, la posibilidad de generar y diversificar las fuentes de ingresos de pequeños, medianos y grandes productores, propietarios de inmuebles y otros actores.

En la misma línea y de acuerdo con la Ley de “créditos de carbono”, se busca establecer el régimen de titularidad de los créditos derivados de los beneficios del carbono reducido, evitado y/o capturado y determinar la propiedad de los generados por proyectos desarrollados en el país. Además, se apunta a constituir un mecanismo formal de contabilización de los créditos de carbono que sean objeto de proyectos de mitigación y de asiento de las transacciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo anterior, de modo de incentivar y facilitar la participación de los sectores público y privado en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y en los mercados de carbono, resguardando el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional. La normativa, igualmente, apunta a identificar a todas las partes intervinientes en las operaciones realizadas y dejar registro de las mismas.

Dinámica de los mercados y perspectivas para Paraguay

Los ingresos mundiales derivados de la fijación del precio al carbono pasaron de US$ 52.500 millones en 2020 a una cifra récord de US$ 104.000 millones al cierre de 2023. Con la implementación de la Ley en Paraguay y de acuerdo con proyecciones oficiales se proyecta una inversión en el corto plazo de US$ 300 millones en industrias vinculadas con su generación. En el mismo sentido, a largo plazo, el sector forestal podría mitigar hasta 230 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 40 años.

Por tanto, la implementación de la Ley de “créditos de carbono” representa una oportunidad clave para transformar tierras improductivas en fuentes de ingresos, alineándose con la necesidad de diversificación productiva. Su impacto no debería limitarse al ámbito estatal, sino extenderse al sector privado, impulsando nuevas industrias. En este contexto, la actividad forestal se perfila como una alternativa viable para los propietarios de tierras, complementando a la agricultura y la ganadería. De concretarse, este modelo podría fortalecer la sostenibilidad económica y ambiental del país, consolidando un esquema productivo más eficiente y equilibrado.

“El mercado voluntario de carbono inició un proceso de desarrollo importante en Paraguay en los últimos años, con proyecciones de consolidación y crecimiento muy alentadoras para el futuro”.

“Potenciar el crecimiento de la economía con la atracción de inversionistas abocados a proyectos de sostenibilidad”

“Los ingresos mundiales derivados de la fijación del precio al carbono pasaron de US$ 52.500 millones en 2020 a una cifra récord de US$ 104.000 millones al cierre de 2023″.

“Se proyecta una inversión en el corto plazo de US$ 300 millones en industrias vinculadas a su generación en Paraguay”.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones