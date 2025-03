Paraguay reduce prima de riesgo en su última colocación de bonos soberanos

La operación fue por un total de US$ 1.200 millones, con una demanda que superó 4,5 veces la oferta inicial en el tramo en dólares, alcanzando US$ 4.520 millones. Esto permitió mejorar las condiciones de financiamiento y como se mencionó, reducir el costo de la deuda emitida. La colocación en dólares se realizó a 30 años de plazo y una tasa de 6,65%, mientras que los bonos en guaraníes (G. 4,741 billones o su equivalente a US$ 600 millones al tipo de cambio de G. 7.903,01), a un plazo de 10 años y una tasa del 8,5%.

El spread se redujo a 208 puntos básicos, representando una mejora respecto a emisiones previas de 30 años, cuando fue de 281,6 en 2014, 247 en 2018 y 233 puntos básicos en 2019. Este descenso progresivo muestra un mayor acceso del país a financiamiento con menores costos.

El avance de Paraguay en los mercados financieros

El comportamiento del spread es un reflejo del riesgo país y de la estabilidad económica. Actualmente, Paraguay se posiciona entre los países con menor prima de riesgo en la región, solo por detrás de Chile y Uruguay. Esto sugiere que los inversionistas consideran a Paraguay como un emisor más confiable que en años anteriores.

Además, el éxito de la colocación en guaraníes es un hito significativo. La demanda de bonos en moneda local implica que los inversionistas internacionales confían no solo en la capacidad de pago del país, sino también en la estabilidad de su moneda. La sobresuscripción en esta parte de la emisión fue de 1,2 veces, reflejando un interés creciente en los bonos denominados en guaraníes.

El descenso del spread y la alta demanda de bonos paraguayos pueden explicarse por varios factores. Entre ellos, la disciplina fiscal y la consolidación de Paraguay como un país con una política económica predecible. La estabilidad en las cuentas fiscales, pese a los desafíos derivados de la pandemia, ha permitido que el país mantenga su credibilidad en los mercados financieros.

Además, la estrategia de diversificación en la emisión de títulos, incluyendo deuda en guaraníes, fortalece la posición del país, reduciendo el riesgo cambiario asociado a la deuda en dólares. A mediano plazo, esto podría contribuir a una menor exposición a la volatilidad del tipo de cambio y a una mayor independencia financiera.

Bonos sobernos: desafíos y perspectivas

Si bien el resultado de esta colocación es positivo, Paraguay enfrenta desafíos en su estrategia de endeudamiento. La sostenibilidad de la deuda y la eficiencia en el uso de los recursos captados son aspectos fundamentales para mantener la confianza de los inversionistas. Asimismo, el país debe continuar fortaleciendo su perfil crediticio para seguir reduciendo costos financieros en futuras emisiones.

La última colocación de los títulos paraguayos refleja un avance en la integración del país a los mercados internacionales de deuda y evidencia que las políticas económicas están siendo bien recibidas. En efecto, la reducción del spread es una señal de confianza, pero también un compromiso para seguir consolidando la estabilidad macroeconómica y fiscal.

