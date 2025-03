EBY: esperan decreto argentino para avanzar con acuerdo operativo

Luego de que pasara casi un mes desde los anuncios hechos por del director ejecutivo paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez, de que “la próxima semana” podría firmarse el acuerdo entre la EBY, la ANDE de nuestro país, y Cammesa, de Argentina. Lo cierto es que hasta ahora, oficialmente, no hay novedades respecto a la formalización de ese acuerdo.

En los pasillos de la sede de la entidad binacionales se rumorea que hoy podría concretarse la firma del acuerdo. Sin embargo, fuentes oficiales señalan que los argentinos, antes, quieren sacar un decreto sobre el pacto.

Cabe recordar que el documento tendrá un tiempo de prueba de un año, que aplicará un cronograma de pagos anuales de US$ 30 millones. Según Luis Benítez, director ejecutivo paraguayo de la EBY, la medida permitirá reducir progresivamente la deuda argentina con la entidad binacional, con la meta de saldarla completamente antes de 2027.

Yacyretá: Argentina ya canceló su deuda con Paraguay

El anuncio se da en un contexto de avances en el cumplimiento de obligaciones financieras por parte de Argentina. El vecino país ya canceló su deuda con Paraguay por cesión de energía, con un pago reciente de US$ 23 millones, el que se sumarán a desembolsos anteriores que totalizan US$ 126 millones. Sin embargo, aún persiste una deuda de US$ 50 millones por la venta de energía, que esperan regularizar con la implementación del nuevo acuerdo.

Uno de los puntos más importantes del pacto es la intención de establecer un monto único para Argentina y Paraguay, con pagos tanto de Cammesa como de ANDE. Según Benítez, esto permitirá garantizar el flujo financiero necesario para cubrir compromisos bancarios y reforzar la presencia de Yacyretá en los cuatro departamentos paraguayos a los que asiste.

Además, el cumplimiento de estos compromisos financieros responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la negociación de un crédito solicitado por Argentina. La firma del acuerdo representaría un avance en la estabilidad financiera de la hidroeléctrica y en las relaciones bilaterales entre ambos países.