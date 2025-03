ANDE: corte de energía en Sajonia durante el partido de Paraguay causó indignación

El director de distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. José González, explicó que el apagón se debió a “un puente suelto sobre el alimentador de Puerto Sajonia, 6”, hecho que causó la desconexión de varios usuarios desde las 18:00 horas. “Se normalizó parcialmente el alimentador una vez que se detectó la avería, pero quedaron como cuatro puestos de distribución fuera de servicio”, detalló.

González aclaró que el corte no afectó al estadio Defensores del Chaco, que cuenta con un sistema de respaldo. “El estadio tiene generador propio y doble alimentador, por lo que en ningún momento se quedó sin energía”, aseguró el director de distribución de la ANDE.

No obstante, los vecinos del barrio Sajonia no tardaron manifestar su enojo en redes sociales. “Justo cuando juega Paraguay mborea la ANDE... Qué loco. En Sajonia sin luz”, escribió Gustavo Naikan Gill. “Sin luz hace más de dos horas, zona ex Clínicas, Sajonia”, reclamó a su turno Alice Pereira. Además, otros usuarios denunciaron más cortes a lo largo de la tarde y noche. “La tercera vez en la tarde... ANDE desastre”, comentó Marlene Díaz.

El ingeniero González estimó que aproximadamente 500 usuarios se vieron afectados en la zona del puerto de Sajonia y que unos 60 hogares sufrieron la interrupción del servicio durante tres horas y media. “Lastimosamente, justo se dio durante el partido de la albirroja”, reconoció.

La ANDE confirmó que restableció el servicio alrededor de las 21:30. “Queremos ver el partido, ni tormenta ni lluvia hay, por favor ANDE”, se quejaba por parte Yohanna Salinas.