ANDE comprará más de 210 mil medidores electrónicos, directos e indirectos

La ANDE comprará 210.000 medidores electrónicos de conexión directa mediante la licitación pública internacional ANDE N.º 1878/2024. Las ofertas fueron recibidas el mes pasado.

Cuatro empresas presentaron sus propuestas a la empresa estatal de electricidad, siendo Electra, Industria e Comercio de Medidores Eletricos Ltda., la que ofertó el monto más bajo. Si bien el monto estimado de inversión es de US$ 3.155.700, la mejor propuesta económica llegó a US$ 2.090.700.

Para ítem 1, que solicita 150.000 medidores monofásicos electrónicos, el precio ofertado fue por US$ 1.189.500, mientras que para el ítem 2, que son 60.000 medidores trifásicos, el monto llegó a US$ 901.200.

“Los medidores de conexión directa son utilizados por los clientes abastecidos en baja tensión. Es decir, los clientes normales, los clientes residenciales, los pequeños comerciantes, todos los clientes que son abastecidos desde la red pública de la ANDE en baja tensión. Cada medidor tiene una capacidad máxima que normalmente está entre 100 a 120 Amperes, dependiendo si es monofásico o trifásico”, explicó el gerente comercial de la empresa estatal, Ing. Hugo Rolón.

Las otras empresas que se presentaron en la licitación son la Compañía Comercial del Paraguay S.A., por US$ 2.140.500; Everest Ingeniería S.R.L., por US$ 2.244.600 y Winner S.R.L., por US$ 2.686.200.

En cuanto a la licitación pública internacional ANDE N.º 1882/2024, para la adquisición de 940 medidores electrónicos de conexión indirecta, se presentaron solo dos oferentes: Compañía Comercial del Paraguay S.A. e Iskaraemeco D.D., siendo la propuesta de la primera, la más barata.

Para el ítem 1, que prevé la compra de 890 medidores indirectos trifásicos, Clase 0,5 S Activa y Clase 1 Reactiva con módulo de comunicación 2G/3G/4G, la oferta llegó a US$ 194.616. Y para el Ítem 2, que son 50 medidores indirectos trifásico, Clase 0,2 S Activa y Clase 0,5 Reactiva con módulo de comunicación 2G/3G/4G, el monto ofertado fue de US$ 15.454, totalizando así US$ 210.070 entre ambos ítems.

“Los medidores de conexión indirecta son utilizados para los grandes clientes porque el nivel de carga que ellos manejan es mucho mayor”, señaló el Ing. Rolón.

Explicó que este tipo de medidores, además de medir mayor cantidad de parámetros eléctricos, también se conecta al transformador o puesto a distribución del usuario por medio de unos equipos de medidas, que son transformadores de corriente o transformadores de potencia y transformadores de corriente, dependiendo del caso.

“Básicamente, la gran diferencia entre los medidores electrónicos de conexión directa y de conexión indirecta es el tipo de cliente al cual se les abastece con esto, y es por el nivel de potencia que van utilizando. A partir de cierta potencia o de cierto consumo eléctrico, ya los medidores directos no pueden hacer la medición porque ya superan su capacidad nominal de registro”, detalló.

Crecimiento vegetativo

También manifestó que la ANDE ahora comprará 210.000 medidores, previendo el crecimiento vegetativo de la cantidad de clientes que tiene la institución, así como también para los casos de sustitución, en caso de que el medidor se queme o por si surgen averías.

“También porque nosotros tenemos en nuestro plan maestro ir regularizando a los usuarios, en este caso en las zonas periféricas y en los asentamientos. Justamente es una campaña que vamos a empezar a desarrollar fuertemente y lógicamente para eso se compran los equipos de medición directa”, apuntó.