MEF paga desde hoy a funcionarios: quiénes cobran el 25 de marzo

Luego de cumplir con los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores, pensionados y jubilados de la Caja Fiscal, la cartera de Economía inicia hoy el pago del salario al primer grupo de funcionarios.

El calendario del MEF establece que en primer lugar se abone la remuneración a los funcionarios administrativos y al personal de salud.

Lea más: PGN 2025: hay más de 15.000 nuevos cargos

Los miembros de las fuerzas públicas (militares y policías), del Poder Judicial y de las gobernaciones departamentales (17 en total), cobrarán mañana miércoles 26.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jueves 27 acreditarán a docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales (10 en total); mientras que entre el viernes 28 y el lunes 31 cerrará este proceso abonando los servicios personales pendientes.

Gasto salarial

Según el último informe de “Situación Financiera” de la administración central, en el primer bimestre del año el 59,7% de los ingresos tributarios recaudados fueron destinados al pago de las remuneraciones del personal público.

Al mes de febrero último, el pago de salarios representó más de G. 3,5 billones (US$ 443,4 millones al cambio vigente), mientras que el año pasado había llegado a G. 3,2 billones (US$ 410,2 millones), lo que implica G. 262.000 millones (US$ 33,2 millones) más y equivale a un aumento del 8,1%.

Lea más: Impuestos: cerca del 60% de la recaudación del Tesoro Público se destinó a salarios de funcionarios

Teniendo en cuenta el pago realizado entre enero y febrero, el monto a ser destinado en este tercer mes del año estaría por encima de los G. 1,7 billones (US$ 223 millones al cambio vigente).