Falta de frutas y verduras nacionales: piden al Gobierno trabajar en soluciones

La presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas del Mercado de Abasto, Karen Leguizamón, advirtió sobre la fragilidad de la producción nacional y la necesidad de establecer un equipo nacional que impulse y regule el sector.

Según sus declaraciones a ABC 730 AM, la mayor parte de las frutas y verduras comercializadas en el país provienen del extranjero, lo que genera cambios en los precios y una fuerte dependencia de argentina y brasileña.

Lea más: Precio de tomates por las nubes: dónde encontrar mejores ofertas

Uno de los productos más afectados por esta situación es el tomate, cuyo precio se mantiene alto debido a la falta de abastecimiento local. Leguizamón explicó que el tomate argentino se comercializa a 250.000 guaraníes por caja de aproximadamente 18 kilos, mientras que el tomate brasileño, de menor calidad, pero con cajas de 20 kilos, ya va alcanzando esos precios. “El argentino siempre es el más lindo”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a la producción de tomate nacional, aseguró que no es suficiente para abastecer el mercado. “No hay tomate paraguayo. Se hizo una campaña de tomate, pero no da para cubrir la demanda”, afirmó. Esta situación obliga a los comerciantes a recurrir a la importación, lo que deja expuestos al precio del mercado externo.

Fuerte dependencia de las importaciones

Leguizamón reveló que la mayoría de los productos frutihortícolas vendidos en Paraguay provienen de otros países. “Hasta la naranja es importada”, señaló.

Entre las pocas excepciones, mencionó que el verdeo es totalmente de producción nacional, mientras que la zanahoria se cosecha en los meses de junio y julio. En cuanto a la papa, su producción nacional inicia en octubre, y la cebolla recién estaría disponible a finales de julio.

Lea más: Contrabando: incautan 15 toneladas de productos frutihortícolas en zona del Abasto

Además, lamentó que cada año se repitan los mismos problemas sin soluciones definitivas. “Nos preguntamos por qué no producimos para autoabastecernos, pero mientras nadie monitoree y haya desinterés, siempre vamos a tener problemas”, enfatizó.

Piden un equipo nacional para el control de la producción

Ante esta situación, Leguizamón instó al gobierno a crear un equipo nacional para monitorear la producción, regular los precios y luchar contra el contrabando. Comparó la necesidad de este organismo con el equipo nacional de salud, recientemente creado ante una crisis, y que ahora realiza controles. “Se debe impulsar un comité nacional”, remarcó.

Lea más: La informalidad y el contrabando: los enemigos del desarrollo del país

Asimismo, criticó la falta de acción de las autoridades, asegurando que los comerciantes dependen de la producción extranjera porque el gobierno no toma medidas concretas.

“Le decimos al ministro que es una lástima que tengamos que esperar la cosecha nacional para poder trabajar. Hacemos mesas de trabajo, planificamos una agenda de cosecha y pedimos acción contra el contrabando, pero el ministro no nos llama. Solo aparece cuando hay problemas”, denunció.

Finalmente, insistió en que la solución pasa por el trabajo conjunto entre productores, comerciantes y el Estado. “Si sabemos cuál es el problema, ¿por qué no trabajamos en una solución definitiva?”, cuestionó.