Informes sobre la suma que Itaipú inyectó al país son contradictorios

El 24 de febrero de este año, día en que el mandatario Santiago Peña “inauguraba” el Hospital General de Coronel Oviedo, reiteraba que la negociación con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sobre la tarifa de Itaipú fue “patriótica y exitosa”, que en 30 años Paraguay recibió US$ 1.600 millones para gastos sociales, pero que su gobierno, con la negociación recibirá US$ 1.950 millones”.

La comparación que hizo Peña, sin embargo, desata otras preguntas, por ejemplo. ¿Tiene el gobierno con una exhaustiva rendición de cuentas sobre el destino de esos recursos?

¿Puede el actual gobierno elaborar una lista de las “inversiones” o “gastos”, solventados con esos US$ 1.600 millones suministrados por las administraciones de turno de la entidad binacional?

Además, ¿qué de tipo de control ejercieron desde la administración del país sobre el uso de esos recursos? ¿El monto mencionado o, al menos, parte del mismo fue remitido del Presupuesto de Gastos de la Nación?

¿Dónde están depositados?

Acerca de los US$ 1.950 millones que su administración recibirá a través de Itaipú en tanto solo 3 años, la primera pregunta lógica es dónde están depositados los US$ 650 millones que corresponden al 2024? La administración Peña, días después de la divulgación del acuerdo con Brasil publicaba que, en concepto de “inversiones sociales” el Paraguay recibiría US$ 650 millones por año, entre el 2024 y el 2026, lapso de vigencia del acuerdo.

Además, ¿cuándo rendirá cuentas sobre los recursos ya gastados de esos US$ 650 millones, con el listado de obras y sus montos correspondientes?

Otra versión, en este caso del actual director general de Itaipú, Ing. Justo Zacarías Irún, en ocasión del lanzamiento del plan de pavimentación de 1000 kilómetros de caminos urbanos con el respaldo de la binacional, es la que sigue: ...”Los recursos para esta y otras obras estratégicas fueron posibles gracias a la exitosa negociación del presidente Peña con Brasil sobre la tarifa de Itaipú”. Añadió que esa negociación “hizo posible que tengamos en tres años el mismo dinero para inversiones sociales que tuvimos en 22 años”.

En el Congreso Internacional de Economía, que organizó el Colegio de Economistas en la primera semana de este mes, el director financiero de la binacional, Rafael Lara, destacó en su conferencia que “los aportes de Itaipú al país (regalías del Anexo C, más Inyección a la Economía paraguaya entre 1989 y 2024, ascendía a US$ 23.900,2 millones,

Lara desglosaba tan considerable monto del modo siguiente; US$ 13.533,6 millones, regalías del Anexo C y, US$ 10.367,6 millones como “inyección” de Itaipú a la economía paraguaya”,

Terapia aplicada frecuentemente, pero poco conocida

De esa terapia muy poco sabe el contribuyente paraguayo, porque pese a registros existentes, está guardada bajo siete llaves, conducta que recurrentemente justifican, sus responsables de turno con argumentos, como “la binacionalidad”.

El 1 de noviembre del año pasado, día en que Itaipú recibía el Guinness World Records por mayor producción acumulada de energía, sus oficinas locales publicaban que “en cuatro décadas de generación, Itaipú aportó al Paraguay al rededor de US$ 13.077,2 millones en el marco del cumplimiento del Anexo C del Tratado.

Añadía que de ese monto, US$ 6.714,1 millones correspondían a royalties, US$ 1.247,7 millones a compensación por energía cedida y que US$ 1.115,4 millones eran pagos de la ANDE.