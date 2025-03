Hoy vence la cuarta prórroga que Petropar otorgó a la firma catarí, pero aún no llega el gasoil

Hoy, lunes 31 de marzo, vence la cuarta prórroga que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, otorgó a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esto, para que la citada compañía pueda entregar las 100.000 toneladas métricas de gasoil, valuadas en más de US$ 61 millones.

Sin embargo, la empresa extranjera ha vuelto a incumplir, ya que aún no hay señales del carburante. Además, el titular de la petrolera pública sigue sin explicar por qué no rescinde el contrato, o si continuará otorgando más plazos a la compañía, contraviniendo la ley. Desde la semana pasada, ABC intenta obtener una respuesta de Jara al respecto, pero no la hemos conseguido.

El presidente de Petropar sigue desaparecido de la opinión pública, y desde la Dirección de Comunicaciones de la estatal tampoco hemos recibido respuestas sobre este y otros temas. El gerente general de la estatal, William Wilka, informó la semana pasada a la prensa que el diésel llegaría en abril, lo que sugiere que nuevamente se daría otra prórroga a la compañía foránea, que ha venido gozando de llamativos privilegios.

Lo cierto es que, en total, Jara ya rubricó cuatro adendas con Doha Holding mediante las cuales amplió el plazo del contrato, sin establecer fechas de entrega, lo que violaría la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, que taxativamente establece restricciones al respecto.

El contrato firmado el 30 de septiembre del año pasado, es decir, hace más de medio año, debía vencer inicialmente el 30 de noviembre del año pasado, pero se amplió primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero, después hasta el 28 de febrero y finalmente hasta el 31 de marzo. La entrega del diésel debía consumarse entre octubre y noviembre del año pasado.

En este sentido, el artículo 67 de la ley establece que solo se puede modificar hasta el 20% del monto y plazo de los contratos, “siempre que resulten necesarios como consecuencia de circunstancias imprevistas y que no impliquen otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente”.

¿Esperarán a la firma catarí hasta que baje el precio internacional?

Petropar parece haber ignorado el artículo citado de la normativa vigente a la hora de beneficiar a la firma catarí, y nadie explica de dónde se traerá finalmente el producto (la empresa había ofrecido diésel de origen kazajo). Todo apunta a que Petropar esperará hasta que baje la cotización del precio internacional para que la compañía pueda cumplir.

Justamente, debido a la “urgencia” de la compra del carburante a un precio “milagroso” (US$ 610 por tonelada métrica), la petrolera pública recurrió a un procedimiento especial y adjudicó a Doha Holding (en un llamado con publicación posterior de los documentos), por lo que el contrato debía tener una duración máxima de dos meses, lo cual es habitual en este tipo de adquisiciones de “oportunidad”.

Sin embargo, tras observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la petrolera argumentó que las fechas de entrega del producto, previstas inicialmente entre octubre y noviembre del año pasado, eran “tentativas” y estaban sujetas a acuerdo entre las partes, por lo que se amplió el vencimiento del contrato sin modificar las fechas de entrega.

En este sentido, la DNCP había cuestionado que la estatal haya prorrogado la vigencia del contrato de la firma catarí sin establecer fechas de entrega del combustible, pues, a criterio de la entidad, Petropar también debió ampliar el plazo de ejecución del contrato conforme a las limitaciones establecidas en la Ley N° 7021/22 y sus normativas (es decir, sin exceder el límite del 20%). Empero, el ente regulador tampoco inició una investigación de oficio sobre el caso, pese a las serias observaciones que realizó.

Privilegio respecto a otros oferentes

Teniendo en cuenta esta modalidad de contratación, Petropar no debía otorgar prórrogas a Doha Holding, según los juristas consultados, para evitar dar ventajas o privilegios a la empresa adjudicada respecto a otras compañías que también ofertaron para los plazos originalmente pactados (otras tres compañías habían ofertado). Argumentaron que, al ampliar los plazos, se perdió el sentido del procedimiento especial de contratación.

Lo cierto es que Petropar había acelerado la adjudicación a la desconocida empresa, creada en diciembre de 2023, aparentemente solo para esta transacción con la petrolera estatal, tras el fracaso de la compra de gasoil con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja. Doha Holding no tiene experiencia en el rubro de los combustibles y, además, resulta sospechoso que no se haya evaluado la capacidad financiera —como exige la ley— de la firma antes de adjudicarle un contrato tan significativo.

Si Petropar rescinde el contrato con Doha Holding Group, deberá reclamar la garantía de fiel cumplimiento por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB).