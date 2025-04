Disminuyen los pagos hechos desde Itaipú al Gobierno paraguayo

La transferencia, en concepto de Compensación por Cesión de Energía, exhibió un leve crecimiento; por Royalties se contrajo en 2,9%, en tanto que los pagos a la ANDE también bajaron, en este caso en 2,9% comparados con los correspondientes al primer trimestre de 2023.

De acuerdo con el material informativo que mensualmente entrega la Asesoría de Comunicación Social - División Presa de Itaipú, entre enero y marzo últimos, el gobierno paraguayo recibió, en total, US$ 132.213500, contra US$ 134.000.000 que ingresó en el mismo período de 2024.

El total transferido lo desglosan del modo siguiente: compensación por cesión de energía, US$ 57,4 millones, contra los US$ 57 millones en 2024. US$ 69,4 millones por Royalties, Vs. US$ 71,5 millones en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los beneficios de la ANDE, correspondientes al concepto Resarcimiento por cargas administrativas y de supervisión relacionadas con Itaipú, reportaron este año US$ 5,3 millones, contra los US$ 5,5 millones del 2024.

Lea más: Se achica la tasa de uso de la energía de Itaipú y crece la de cesión

Itaipú: lo ocurrido en marzo confirma la tendencia

En lo concerniente a las transferencias de marzo último, el material de referencia confirma la tendencia a la baja. En efecto, entre uno y otro ejercicio, de enero a marzo, el total se contrajo 4,9% (US$ 39.000.000 Vs. US$ 41.000.000).

En el análisis de la remesa de marzo se observa que la compensación por cesión de energía tuvo un incremento del 7% (US$ 14.000.000 contra US$ 14.000.000), mientras la suma correspondiente a los Royalties bajó 12% (US$ 22.000.000 Vs. 25.000.00).

En cuanto a los pagos a la empresa eléctrica estatal, del informe se infiere que se mantuvieron sin variaciones, US$ 2.000.000 den el primer trimestre de este año contra los US$ 2.000.000 que la estatal ingresó en el primer trimestre de 2024.

A los royalties y beneficios que la ANDE recibe mensualmente, Resarcimiento, anualmente percibe los intereses correspondientes al capital que aportó para la conformación de la entidad binacional.

Lea más: Cae la producción de Itaipú, pero sus pagos por Royalties y compensación aumentan

Menos pagos por Royalties, menos producción de energía

Acerca de las causas de estas variaciones en las sumas pagadas por los beneficios apuntados, nada se dice. No obstante, se infiere que si los pagos por royalties se redujeron es porque mermó la producción de Itaipú en el lapso en estudio.