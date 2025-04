EBY: Argentina define nuevos precios sin consulta, el impacto sería millonario

Mientras se esperaba un decreto del mandatario argentino, Javier Milei, para avanzar con las negociaciones acerca depara un acuerdo provisional que ordene las arcas en Yacyretá, irrumpe esta resolución unilateral en Argentina. Se trata de la Resolución 143/2025, en cuyo Anexo IV detallan los precios aplicables, específicamente, a las centrales binacionales hidroeléctricas que comparte Argentina con nuestro país (Yacyretá) y Uruguay (Salto Grande).

En ese anexo se indica que, a partir de las transacciones económicas de abril, se fija un Precio por la Potencia Hidroeléctrica Binacional (PPHBi) de 3.850.855 pesos argentinos por megavatio-mes, que equivale a cerca de 3.690 US$/MW (al cambio de 1.075 pesos por dólar oficial) y un Precio por la Energía Generada Hidroeléctrica Binacional (PEHBi) de 11.021 pesos por MWh, es decir, US$ 10,25 por MWh.

Consultado por ABC, el consejero paraguayo en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, aseguró que no fue notificado: “Ahora me estoy enterando de esto. No me gustaría opinar hasta tanto no lo lea con detenimiento y haga las consultas al respecto. Por otro lado, antes de pronunciarnos como EBY-Py, debemos discutirlo internamente”, respondió.

Desde la oficina de Yacyretá en Paraguay, en tanto, señalaron que “esto no afecta a MD (Margen Derecha, correspondiente a Paraguay). Es una resolución para el mercado interno argentino”.

Sin embargo, un análisis preliminar realizado por especialistas del sector eléctrico nacional advierte que, más allá de su carácter interno, la resolución tendría efectos prácticos importantes para Paraguay, al fijar un nuevo marco tarifario que podría condicionar las negociaciones bilaterales.

Según el mismo análisis, si los valores establecidos en la Resolución 143/2025 se hubieran aplicado al pasado mes de marzo, el ingreso total de Yacyretá por ambos márgenes habría sido de poco más de US$ 21 millones, muy por debajo de los casi US$ 35 millones que se obtendrían con la tarifa de US$ 28/MWh que se pretendía acordar con Argentina. Y más distante aún de los US$ 63 millones facturados con la tarifa oficial vigente de US$ 51/MWh.

Incompatibilidad en Tratado de Yacyretá

Una de las mayores preocupaciones se centra en el hecho de que el Tratado de Yacyretá, suscrito entre Paraguay y Argentina en 1973, contempla únicamente el pago por energía generada, no así por potencia contratada. Sin embargo, la resolución argentina introduce un esquema dual de pagos: uno por potencia disponible y otro por energía.

“Con esto se debe contratar mensualmente una potencia, por la que se debe pagar, además de la energía. La ANDE va a minimizar la potencia a contratar desde Yacyretá”, advierten los técnicos.

Además, sostienen que una resolución administrativa interna de Argentina no puede estar por encima de un tratado internacional vigente.